«За гранью»: Сергей Соседов стал ведущим нового ток-шоу на НТВ

Героями новой передачи станут люди, чьи поступки далеко не всегда понятны обществу.

Канал НТВ запускает новое остросоциальное ток-шоу «За гранью» — о людях, чья жизнь находится за гранью общепринятого понимания. Быть ведущим проекта приглашен известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Как рассказал сам 53-летний шоумен, он не раздумывая согласился стать лицом данной передачи.

«Задавать вопросы — это моя профессия, поэтому здесь все сошлось. Я вообще очень люблю общаться с людьми, и моя задача ведущего состоит в том, чтобы раскрыть суть наших героев, понять, почему они оказались в тех или иных жизненных ситуациях, вскрыть это, препарировать, понять причины», — говорит Соседов.

Он отметил, что в его собственной жизни какие-то вещи тоже находятся «за гранью» понимания публики, поэтому ему будет легче понять нестандартных героев. По словам Сергея, новая программа больше всего напоминает по формату шоу «ДНК».

Какие конкретно истории будут рассказаны в новой телепередаче, зрители узнают уже совсем скоро — «За гранью» выйдет в эфир НТВ в сентябре 2021 года.

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