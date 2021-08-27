«Классная задумка»: Дима Билан и другие артисты поменяются хитами на «Муз-ТВ»

Певец Дима Билан с коллегой Зиверт поменяются хитами в эфире нового проекта канала «Муз-ТВ» в самый музыкальный день календаря.

Отметим, что третье сентября «Муз-ТВ» объявляет стартом нового, еще более интересного сезона. В этот день на телеканале выйдет шоу «Студия 69. Поменялись хитами».

Звезды российской эстрады будут встречаться в студии, чтобы перепеть популярные композиции друг друга. Музыканта постараются удивить неожиданными музыкальными экспериментами своих поклонников.

Первыми героями проекта станут исполнители Дима Билан и Зиверт. Артисты с заранее подготовленными аранжировками покажут, как могут спеть хит своего коллеги.

«Классная задумка, и я очень рада, что благодаря этому шоу я смогла прикоснуться к моей самой любимой песне Димы Билана с невероятной ностальгией, которая пробирает до мурашек, до дрожи. Мы сделали ее в стиле дэнсхолл, и у песни появилась особая магия ритма. Еще я бы с большим удовольствием поменялась хитами с группой «Гости из будущего», исполнила бы что-то из их раннего творчества», — заявила Зиверт.

А Дима Билан признался, что вновь ощутил себя учеником в таком эксперименте:

«Это было тревожно меняться хитами с Зиверт и предлагать новый взгляд на ее же песню, ведь ты встречаешься с профессионалом своего дела, с интересным и популярным музыкантом. Я давно люблю ее музыку. В таком опыте ты снова становишься учеником, это влияет на твои дальнейшие поступки в творчестве».

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