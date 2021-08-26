Раскрыты детали главного юмористического проекта сезона на ТНТ — шоу «Игра»

Участие в проекте примут Харламов, Мусагалиев, Мартиросян, Ахмедова и другие комики.

ТНТ представил главный юмористический проект сезона – шоу «Игра». Комедийное шоу-блокбастер станет историческим событием в мире юмора. Проект объединит комиков двух десятилетий и всех площадок – от стендап-клубов до телепрограмм и YouTube-проектов.

За звание лучших будут бороться 12 команд, в которые войдут больше 80 звездных комиков. Перед ними не стоит никаких креативных рамок, а значит можно сделать до неприличия смешное шоу. Победителям есть за что бороться — на кону огромный приз в 30 миллионов рублей.

Участников разделят на «молодых» и «стариков». Им придется пройдет путь в 12 выпусков (один сезон), которые будут состоять из баттлов в формате «старики vs молодые».

Ведущий шоу — Евгений Чебатков, а на сцену выйдут Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артем Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина и многие другие.

Баттлы будут судить четыре члена жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. Каждый из судей может добавлять по одному баллу участнику, та команда, которая наберет больше всего очков. получит главный приз.

«ИГРА» — это история о том, как комики «новой школы» будут соревноваться с уже опытными комиками. Формат шоу не подразумевает никакой игры на выбывание, только здоровая конкуренция между командами на длинной турнирной дистанции», — отметил Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу.

Участники будут выступать в жанре миниатюр, стендап, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.

Дата премьеры пока не раскрывается.

Шоу «Игра» – осенью на ТНТ.

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