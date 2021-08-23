Объявлена дата премьеры сериала «Перекати-поле» с Ксенией Гусевой

Зрители телеканала «Россия» в конце лета смогут начать просмотр мелодрамы, посвященной истории об отцах и детях, молодости и опыте.

Каждый год телеканал «Россия» готовится удивлять зрителей. К началу нового телевизионного сезона был снят сериал, автором которого выступил режиссер Максим Демченко, ранее создавший такие картины, как «Доктор Рихтер», «Паромщица». На этот раз новая мелодрама получила название «Перекати-поле».

Сюжет рассказывает историю Маши Изимовой, которую сыграет Ксения Гусева. Героиня мечтает стать врачом и выйти замуж. Однако экзамены она проваливает и идет работать медсестрой. Более того, ее жених Володя делает предложение дочери бизнесмена. Маша так расстроена, что ее не утешило даже признание в любви брат Володи Алексея. Черная полоса не кончается, но на пути к счастью ей придется пройти еще не мало испытаний.

«Моя героиня — обычная деревенская девушка, искренняя мечтательница, возможно немного импульсивная, доверчивая. Она часто ошибается, но никогда не лжет. Но Маше пришлось быстро повзрослеть, принимать непростые решения, брать ответственность на себя. Когда есть любовь — все становится возможным», — пояснила Ксения.

Отметим, что съемки картины проходили в Новгородской области. Актеры побывали в Великом Новгороде, Старой Русе, Боровичах, деревне Волынь. А Гуманитарный университет Великого Новгорода на несколько дней превратили в лечебное: там появились палаты и койки.

Также в сериале снялись: Сергей Горобченко, Николай Добрынин, Илья Ильиных, Константин Белошапка, Наталья Щукина и Арина Постникова. Премьера мелодрамы «Перекати-поле» состоится в эфире телеканала «Россия» состоится 30 августа в 21:20.

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