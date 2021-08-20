Не белое и без фаты: «Суббота!» покажет, какое платье на свадьбу выбрала Федункив

22 августа на канале «Суббота!» выйдет специальный выпуск реалити «Скажи платью «Да!», в котором платье на собственную свадьбу будет подбирать телеведущая и актриса Марина Федункив. Напомним, она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи еще весной, но из-за коронавирусных ограничений пышную свадьбу новоиспеченные супруги отложили. Торжество пары пройдет в день 50-летия Марины — 27 августа.

Помочь Федункив с выбором свадебного платья вызвался стилист и ведущий проекта «Скажи платью «Да!» Бичолла Тетрадзе.

«Я с нетерпением ждал этой встречи! Марина — личность, и к таким людям нужен особый подход. Она сказала мне, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета, а еще не хочет надевать фату. А ведь фата добавляет торжественность и сказочность моменту!» — рассуждает модельер.

Напомним, Тетрадзе одевает таких звезд, как Светлана Лобода, Иван Дорн, Кети Топурия и Александр Ревва. Получится ли у него угодить Марине Федункив? А ведь она придет на примерку не одна, а со своими коллегами по музыкальной группе Лорой, Светой и Кариной.

Не пропустите спецвыпуск шоу «Скажи ему «Да!» — 22 августа в 13:55 на канале «Суббота!»

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