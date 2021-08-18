«Скажи платью «Да!» и другие интересные реалити-шоу о свадьбах

На телеканале «Суббота!» продолжается реалити «Скажи платью «Да!», в котором невесты России ищут идеальное свадебное платье. В поисках им помогает звездный стилист и модельер Бичолла Тетрадзе.

В новом сезоне «Скажи платью «Да!» искать платье придет невеста вместе со свекровью, которая тоже собирается замуж — Бичолла Тетрадзе подберет сразу два свадебных наряда; а одна из участниц принесет с собой «картонного» жениха — чтобы найти платье, которое удачно будет сочетаться с нарядом возлюбленного.

Главным событием нового сезона реалити станет специальный выпуск 22 августа: в нем свадебное платье будет выбирать актриса и ведущая телеканала «Суббота!» Марина Федункив. Марина тайно вышла замуж за итальянца, бизнесмена Стефано Маджи, и свадьбу не сыграли из-за коронавирусных ограничений.

Но в конце августа пара проведет пышное торжество, а Бичолла Тетрадзе поможет Федункив найти то самое платье для праздничного дня. Кстати, сама свадьба будет показана в эфире телеканала «Пятница!» в рамках специального выпуска проекта «Четыре свадьбы».

В ожидании новых эпизодов «Скажи платью «Да!» мы собрали подборку других телевизионных проектов о свадьбах, ведь лето — идеальное время для торжества.

«Четыре свадьбы» (2018 — н.в.)

От происходящего на экране невозможно оторваться: это реалити, где четыре невесты пытаются доказать друг другу, что их торжество лучшее. На пути к победе девушкам не страшны никакие преграды.

Проект настолько популярен у зрителей, что в третьем сезоне на кастинг пришли 1500 пар, из которых выбрали лишь 36. Интересно посмотреть на пары нового, четвертого, сезона, стартовавшего на телеканале «Пятница!» 12 августа.

«Давай поженимся!» (2008 — н.в.)

Одно из старейших реалити Первого канала о невестах и женихах выходит на экране с 2008 года. Успехом программа во многом обязана своим бессменным ведущим — актрисе Ларисе Гузеевой и профессиональной свахе Розе Сябитовой. Зрители разных возрастов с удовольствием наблюдают за «сюрпризами» женихов и невест и за веселыми перепалками ведущих.

«ЖаннаПожени» (2015-2018)

Реалити, в котором Жанна Бадоева подарила многим парам свадьбу их мечты. Она позаботилась обо всем: платье, кольца, ресторан, мальчишник или девичник — все продумано до мелочей и оплачено. В одном из выпусков зрителей ждал сюрприз: невестой стала сама Жанна, сыгравшая свадьбу с бизнесменом Василием Мельничиным на Сардинии.

«Моя «прекрасная» свадьба» (2014)

Семейные пары, их друзья и родственники проделывают «работу над ошибками». Вместе с организатором свадеб они ищут ответы на популярные вопросы: как ничего не забыть, где найти хорошего свадебного распорядителя, когда подавать торт и что делать с «буйными» гостями. Это реалити не зря называли гидом в мире свадеб.

«Проект: «Свадьба» (2010)

Американское реалити, в котором 12 невест за несколько месяцев до собственной свадьбы решились на изменения во внешности. На 4 месяца они уехали из дома и не могли видеться с женихом или семьей. Победой за успешное выполнение предсвадебных заданий стало торжество мечты и пластическая операция у хирурга голливудских звезд.

Смотрите новые выпуски «Скажи платью «Да!» на телеканале «Суббота!»

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