Необычная роль Мигеля, две ведущие и баттлы: подробности «Новых танцев» на ТНТ

«Танцы» на ТНТ успели завоевать миллионы сердец и среди тех, кто виртуозно двигается под любую композицию, и среди тех, кто предпочитает стоять в сторонке. Но шоу закрыли и 28 августа на ТНТ стартует совершенно новый проект, где будет еще больше музыки, невообразимых движений и, конечно же, сюрпризов.

У ««Новых танцев» будет сразу две ведущих и обе красавицы — компанию Ляйсан Утяшевой составит Ульяна Пылаева — участница двух сезонов, причем в одном из них девушка дошла до финала, но взять главный приз не смогла.

Баттлы между участниками и вау-эффект от выступлений

Teleprogramma.pro поговорила с Ляйсан Утяшевой, Мигелем и Ульяной Пылаевой и выведала тайны «Новых танцев».

Шоу будет происходить в формате баттлов. То есть, по сути, проект – это соревнования по спортивному принципу: показал себя лучше здесь и сейчас – проходишь в следующий тур.

Мигель в шоу займет место главного члена жюри, а не наставника. Он уже ответил для себя на вопрос: как быть, если оба участника станцевали идеально.

«В таких случаях я применил бы «перебаттловку», которая применяется в стандартных танцевальных баттлах, но, к сожалению, такой возможности нет. Когда случается такая ситуация, мне помогает опыт шоу «Танцы». Я вижу путь танцовщика и немного предугадываю возможность его состоятельности в этом шоу. И тогда делаю выбор. То есть помимо танцевальных возможностей мне еще нужно видеть в лице историю человека в этом проекте. Если он интересен, то, конечно же, он услышит «да».

Мигель также решил, что имеет больший вес – техническое исполнение или вау-эффект от выступления.

«От номера должно быть полноценное впечатление. Не стоит сравнивать по стилям и сложности их исполнения. Сюда приходят профессионалы с отработанными номерами, это не подготовка за неделю, как была в проекте «Танцы». Здесь все максимально честно, даже если участники танцуют в разных жанрах».

Судьям предстоит поспорить

Обычно баттловый формат обостряет соперничество между участниками. Но между судьями никаких разногласий не было, хотя за судейским столом окажутся знаменитости первой величины — компанию «вечному» Мигелю составят Егор Крид, Даня Милохин, Елка, Лена Темникова, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова, Сергей Лазарев, Иван Дорн и многие другие.

Мигель признается, что некоторые судьи принимали решения, о которых в последствии жалели. В такой ситуации оказалась Елена Темникова, но по правилам никто не может повлиять на решение другого судьи.

«Мы отсняли столько выпусков, что я не помню всех подробностей споров. Но то, что вырос накал – это факт. Потому что иногда непрофессиональных танцовщиков или хореографов, которые становятся гостями шоу, те или иные номера ставят в тупик, и они просто не знают, что выбрать. Они пытаются повернуться ко мне, ожидая реакцию. Но я не реагирую, потому что здесь самый главный выбор – выбор сердцем. Споры случаются часто, но они не имеют никакого основания, потому что помимо профессиональных качеств участника, имеет значение и первое впечатление. Здесь важна искренность», — делится Мигель.