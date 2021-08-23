Необычная роль Мигеля, две ведущие и баттлы: подробности «Новых танцев» на ТНТ

«Танцы» на ТНТ успели завоевать миллионы сердец и среди тех, кто виртуозно двигается под любую композицию, и среди тех, кто предпочитает стоять в сторонке. Но шоу закрыли и 28 августа на ТНТ стартует совершенно новый проект, где будет еще больше музыки, невообразимых движений и, конечно же, сюрпризов.
У ««Новых танцев» будет сразу две ведущих и обе красавицы — компанию Ляйсан Утяшевой составит Ульяна Пылаева — участница двух сезонов, причем в одном из них девушка дошла до финала, но взять главный приз не смогла.
Баттлы между участниками и вау-эффект от выступлений
Teleprogramma.pro поговорила с Ляйсан Утяшевой, Мигелем и Ульяной Пылаевой и выведала тайны «Новых танцев».
Шоу будет происходить в формате баттлов. То есть, по сути, проект – это соревнования по спортивному принципу: показал себя лучше здесь и сейчас – проходишь в следующий тур.
Мигель в шоу займет место главного члена жюри, а не наставника. Он уже ответил для себя на вопрос: как быть, если оба участника станцевали идеально.
«В таких случаях я применил бы «перебаттловку», которая применяется в стандартных танцевальных баттлах, но, к сожалению, такой возможности нет. Когда случается такая ситуация, мне помогает опыт шоу «Танцы». Я вижу путь танцовщика и немного предугадываю возможность его состоятельности в этом шоу. И тогда делаю выбор. То есть помимо танцевальных возможностей мне еще нужно видеть в лице историю человека в этом проекте. Если он интересен, то, конечно же, он услышит «да».
Мигель также решил, что имеет больший вес – техническое исполнение или вау-эффект от выступления.
«От номера должно быть полноценное впечатление. Не стоит сравнивать по стилям и сложности их исполнения. Сюда приходят профессионалы с отработанными номерами, это не подготовка за неделю, как была в проекте «Танцы». Здесь все максимально честно, даже если участники танцуют в разных жанрах».
Судьям предстоит поспорить
Обычно баттловый формат обостряет соперничество между участниками. Но между судьями никаких разногласий не было, хотя за судейским столом окажутся знаменитости первой величины — компанию «вечному» Мигелю составят Егор Крид, Даня Милохин, Елка, Лена Темникова, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова, Сергей Лазарев, Иван Дорн и многие другие.
Мигель признается, что некоторые судьи принимали решения, о которых в последствии жалели. В такой ситуации оказалась Елена Темникова, но по правилам никто не может повлиять на решение другого судьи.
«Мы отсняли столько выпусков, что я не помню всех подробностей споров. Но то, что вырос накал – это факт. Потому что иногда непрофессиональных танцовщиков или хореографов, которые становятся гостями шоу, те или иные номера ставят в тупик, и они просто не знают, что выбрать. Они пытаются повернуться ко мне, ожидая реакцию.
Но я не реагирую, потому что здесь самый главный выбор – выбор сердцем. Споры случаются часто, но они не имеют никакого основания, потому что помимо профессиональных качеств участника, имеет значение и первое впечатление. Здесь важна искренность», — делится Мигель.
У Утяшевой уже появились свои фавориты
В «Новых танцах» Ляйсан Утяшева, скорее, ближе к жюри, чем к участникам, но воздействовать на решения она не сможет. Хотя были и исключения.
«Я не помню, чтобы Ляйсан как-то пыталась воздействовать на судей. Если только в период кастингов», — отметил Мигель.
Кстати, у Ляйсан Утяшевой уже появились свои фавориты на проекте, но раскрывать их имена она не станет, чтобы состязание было честным. А еще она поддерживает отношения со многими участниками шоу, которые были в предыдущих сезонах.
«Нас связывает не только дружеское общение (ходим друг к другу в гости, приглашаем на семейные праздники), но и мой новый танцевальный проект. Совсем скоро я смогу подробнее рассказать о нем. Пока могу лишь сказать, что это будет очень чувственная и мистическая постановка без слов», — отмечает Утяшева.
Пылаева не боится сравнения с Утяшевой
Ляйсан уверена, что и с Ульяной Пылаевой, которая станет ведущей бэкстейджа, они найдут общий язык. Новость о напарнице супруга Павла Воли встретила с энтузиазмом. Тем более с Ульяной она давно знакома.
«Мы с Ульяной знакомы не первый год, она танцует вместе со мной в моем проекте «Болеро», поэтому я с удовольствием поделюсь с ней любым опытом, если ей это будет нужно», — признается Утяшева.
Ульяна настроена решительно и уверена, что все получится. А вот сравнения с Утяшевой она не боится — говорит, что даже не думала об этом.
«Если честно, даже не думала об этом до этого вопроса, но теперь кажется, что кто-то конечно начнет, а кто-то даже и не подумает. А если и начнут, я буду расценивать это как комплимент себе», — делится Ульяна.
Она советует участникам получать удовольствие от происходящего. Эта атмосфера наверняка передастся судьям и тогда шансы на победу взлетят в разы.