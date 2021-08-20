Десятка свежего списка Forbes с наставниками шоу «Голос»

Как тут не задуматься о том, что красные кресла наставников приносят финансовую удачу? Конечно, тот, кто в «магию кресла» не верит, скажет, что эти артисты просто грамотно выбирают бизнес-проекты и рекламные контракты. Но вряд ли кто-то поспорит с тем, что регулярное появление в «Голосе» этим контрактам и проектам способствует.
Сергей Шнуров
Доход: $8,8 миллиона (650 миллионов рублей).
В каких проектах участвовал: «Голос-7», «Голос-8», «Голос-9».
Что выиграл: звание «Лучший наставник» («Голос-7», «Голос-8»).
Егор Крид
Доход: $6,9 миллиона (510 миллионов рублей).
В каких проектах участвовал: «Голос.Дети-8».
Что выиграл: Пока ничего.
Дима Билан
Доход: $6,9 миллиона (502 миллиона рублей).
В каких проектах участвовал: «Голос-1», «Голос-2», «Голос-3», «Голос-5», «Голос-6», «Голос.Дети-1»,
«Голос.Дети-2», «Голос.Дети-3», «Голос.Дети-4».
Что выиграл: «Голос.Дети-3» (с Данилом Плужниковым), «Голос.Дети-4» (с Елизаветой Качурак).
Баста (Василий Вакуленко)
Доход: $6,6 миллиона (487 миллионов рублей).
В каких проектах участвовал: «Голос-4», «Голос-7», «Голос-9», «Голос.Дети-5», «Голос.Дети-7», «Голос.Дети-8».
Что выиграл: звание «Лучший наставник» («Голос-9», «Голос.Дети-7» и «Голос.Дети-8»), а также «Голос.Дети-7» (с Олесей Казаченко).
Полина Гагарина
Доход: $6,4 миллиона (473 миллиона рублей).
В каких проектах участвовала: «Голос-4», «Голос-5», «Голос-8», «Голос-9», «Голос.Дети-7».
Что выиграла: «Голос-9» (Яна Габбасова).
Григорий Лепс
Доход: $5,3 миллиона (391 миллион рублей).
В каких проектах участвовал: «Голос-4», «Голос-5».
Что выиграл: «Голос-4» (с иеромонахом Фотием).
*Аналитики Forbes подсчитали общий объем гонорарных выплат в адрес того или иного музыканта, телеведущего и юмориста с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го.