Десятка свежего списка Forbes с наставниками шоу «Голос»

Заглянув в свежий рейтинг Forbes, аналитики которого распределили по уровню доходов российских знаменитостей*, мы увидим любопытную картину: первые четыре места занимают бывшие или нынешние наставники «Голоса». Да и на других достаточно высоких позициях расположились менторы популярного вокального проекта.

Как тут не задуматься о том, что красные кресла наставников приносят финансовую удачу? Конечно, тот, кто в «магию кресла» не верит, скажет, что эти артисты просто грамотно выбирают бизнес-проекты и рекламные контракты. Но вряд ли кто-то поспорит с тем, что регулярное появление в «Голосе» этим контрактам и проектам способствует.

Сергей Шнуров

Доход: $8,8 миллиона (650 миллионов рублей).

В каких проектах участвовал: «Голос-7», «Голос-8», «Голос-9».

Что выиграл: звание «Лучший наставник» («Голос-7», «Голос-8»).

Егор Крид

Доход: $6,9 миллиона (510 миллионов рублей).

В каких проектах участвовал: «Голос.Дети-8».

Что выиграл: Пока ничего.

Дима Билан

Доход: $6,9 миллиона (502 миллиона рублей).

В каких проектах участвовал: «Голос-1», «Голос-2», «Голос-3», «Голос-5», «Голос-6», «Голос.Дети-1»,

«Голос.Дети-2», «Голос.Дети-3», «Голос.Дети-4».

Что выиграл: «Голос.Дети-3» (с Данилом Плужниковым), «Голос.Дети-4» (с Елизаветой Качурак).

Баста (Василий Вакуленко)

Доход: $6,6 миллиона (487 миллионов рублей).

В каких проектах участвовал: «Голос-4», «Голос-7», «Голос-9», «Голос.Дети-5», «Голос.Дети-7», «Голос.Дети-8».

Что выиграл: звание «Лучший наставник» («Голос-9», «Голос.Дети-7» и «Голос.Дети-8»), а также «Голос.Дети-7» (с Олесей Казаченко).

Полина Гагарина

Доход: $6,4 миллиона (473 миллиона рублей).

В каких проектах участвовала: «Голос-4», «Голос-5», «Голос-8», «Голос-9», «Голос.Дети-7».

Что выиграла: «Голос-9» (Яна Габбасова).

Григорий Лепс

Доход: $5,3 миллиона (391 миллион рублей).

В каких проектах участвовал: «Голос-4», «Голос-5».

Что выиграл: «Голос-4» (с иеромонахом Фотием).

*Аналитики Forbes подсчитали общий объем гонорарных выплат в адрес того или иного музыканта, телеведущего и юмориста с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го.