Эксклюзивная премьера трейлера шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ

На ТНТ стартует масштабное шоу «Новые танцы». В рамках проекта лучшие танцовщики страны сойдутся в беспрецедентном турнире на вылет. Баттлы пройдут в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды.

Ведущей шоу будет Ляйсан Утяшева. А ее соведущей станет Ульяна Пылаева (бывшая участница шоу «Танцы»), которая покажет зрителям бэкстейдж и поможет ближе узнать участников.

Оценивать выступления вместе с другими звездными гостями шоу будет Мигель – его зрители увидят в каждом выпуске проекта «Новые танцы». Гостями проекта будут Егор Крид, Даня Милохин, Елка, Сергей Лазарев, Иван Дорн, Клава Кока, Анна Седокова и многие другие.

В эфире телеканала ТНТ проект стартует с 28 августа.

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