Сцена с эффектом погружения: появились первые фото из студии шоу «Новые танцы» на ТНТ

Семь лет на канале ТНТ выходило шоу «Танцы». Наставниками проекта был Мигель, Егор Дружинин, а потом к ним присоединилась Татьяна Денисова. В этом году состоялся финальный сезон, победителем которого стал танцор из команды Дружинина. Поклонники были уверены, что шоу будет закрыто, но недавно стало известно, что проект возвращает, но уже в обновленном формате — «Новые танцы» на ТНТ.

Мигель рассказал, что участникам не придется подстраиваться под условия проекта. Они будут приходить со своим материалом и побеждать в конкурсе, при этом зарабатывая неплохие деньги. Участники смогут максимально показывать свои способности. Более того, их ждет новая необычная сцена с эффектом погружения. Над ее созданием трудилось французского дизайнерское бюро, которое в свое время создало студии для MasterChef, Disney Club, американского шоу Domino Masters, французского отбора на «Евровидение».

Сцена отвечает всем требованиям, которые нужны для нового баттлового формата. В центре декораций будет большая квадратная площадка для танцев с мультимедийным полом. Танцоров также будут окружать экраны. Это поможет продемонстрировать фееричную графику, которая украсит выступления участников.

Конструкция позволит зрителям у экранов телевизоров полностью погрузится в шоу. Те, кто будут в студии, тоже будут погружены в проект. Зрительские места расположены по обе стороны от главной площадки, а графика и мультимедийные возможности декорации позволяют превратить любой номер в танцевальный арт-перфоманс.

Добавим, что шоу «Новые танцы» скоро выйдет в эфир ТНТ. В новом проекте участники будут соревноваться в баттлах в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды.

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