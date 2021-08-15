Как выглядят жены резидентов Comedy Club

Не на шутку красивые женщины, которые поддерживают резидентов Comedy Club в их веселом непотребстве и ждут с гастролей — в фотообзоре «Телепрограммы».

Ляйсан Утяшева

Чемпионка по художественной гимнастике, телеведущая и автор кулинарного шоу Ляйсан Утяшева и «гламурный подонок» Павел Воля в следующем году отметят оловянную свадьбу — 10 лет любви и верности. За это время девушка успела подарить мужу сына Роберта (8 лет) и дочь Софию (6 лет).

Пелагея Карибова

Предложение любимой девушке Пелагее самый эксцентричный из нынешнего состава Comedy Club — грек из Тбилиси Демис Карибидис (Карибов) сделал на юбилее проекта в 2014 году. Она ответила утвердительно, а затем родила ему четверых детей: Софию (6 лет), Дорофею (4 года), Яниса (2 года) и дочь (в апреле этого года), имя которой еще не обнародовали.

Евгения Скороход

Белорусский Мистер Бин — комик Андрей Скороход познакомился с будущей супругой на фестивале в Юрмале. В 2018 году пара сыграла свадьбу — с тех пор живут душа в душу. Детей у них пока нет.

Александра Иванова

Вот звезда фильма «Тело» испанец Антонио Бандерас был женат на Мелани Гриффит. А звезда Comedy Club и бессменный участник дуэта «Быдло» (позже — «Бандерас и Смирняга») Антон «Бандерас» Иванов взял в жены девушку Александру аж в 2005 году — до того, как прославился. Вместе они воспитывают дочь Ульяну (8 лет) и сына Ярослава (4 года).

Наталья Пахомова

Сложно представить себе громкого и пластичного Илью Соболева, участника трио «Иванов, Смирнов, Соболев», прилежным семьянином. Но он такой и есть! И понять комика, глядя на фото жены, можно.

Наталья Пахомова — блондинка с пухлыми губами и идеальным телом, выточенном в спортзале. Которая еще и коучингом для взрослых занимается. Вместе пара уже 10 лет, они растят двух дочек: Софию (9 лет) и Еву (5 лет).

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