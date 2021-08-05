Макс +100500 и Дэдпул запускают новое шоу про сочный контент из Сети

Видеоблогер Максим Голополосов, известный благодаря своему YouTube-шоу «+100500», будет вести новую передачу на канале «ЧЕ!» Премьера под названием «iТопчик» выйдет в эфир 14 августа. Звезда Интернета будет оценивать развлекательный контент со всего мира: не только забавные видео, но и других видеоблогеров, тренды из TikTok, популярные шоу и так далее. И на этот раз у Макса появится соведущий, который будет представлять противоположную точку зрения.

Кто же будет этот второй, острый на язык комментатор? Сотрудники телеканала отвечают, что это Дэдпул, Тирион Ланнистер, а еще Спок из «Звездного пути» в одном лице. Точнее, в голосе. Все дело в том, что спорить с Максом приглашен один из самых известных российских актеров дубляжа Петр Гланц. Комментируя своего коллегу за кадром, он будет называться «мистер Голос» и не раз поставит звезду «+100500» на место. Вместе они не просто познакомят зрителей с самым интересным контентом в Сети, но и будут подкалывать друг друга, соревнуясь в остроумии.

«Я уже посмотрел несколько отснятых и смонтированных эпизодов, и это топчик! — поделился эмоциями Максим. — Если вы ищете, во что бы еще залипнуть в Интернете, то новый проект с этим легко поможет».

Новый проект Макса Голополосова «iТопчик» стартует 14 августа в 22:30 — по выходным на канале «ЧЕ!».

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