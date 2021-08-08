Что стало с детьми, сверкнувшими в популярных рекламных роликах 90-х

В отличие от современной однообразной рекламы, в 90-е знали толк в продвижении товара.

Помимо крылатых фраз («Россия — щедрая душа», «Шок — это по-нашему», «Жизнь хороша, когда пьешь не спеша» и др.), в памяти оставались совсем юные актеры, многие из которых впоследствии стали настоящими звездами.

Мария Шалаева, Вячеслав Манучаров, Андрей Чадов

— Светка, а тебе какие мальчики нравятся: светленькие или темненькие?

— Ей светленькие нравятся.

— Да нет, темненькие.

— Мне нравятся умные, но вам это не грозит.

Многие помнят этот диалог подростков из другого ролика, посвященного все тому же батончику «Финт». Удивительно, но вся троица из этого ролика выросла в знаменитых актеров.

Светка — Мария Шалаева, чрезвычайно востребована в кино и сериалах («Родина», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Русалка», «Про любовь», «Бихэппи» и др.). Каждый год у артистки выходят два-три новых фильма. А еще у Марии двое детей: сын Нестор и дочь Евдокия.

Темненький — Вячеслав Манучаров, которого теперь сложно узнать: парень похудел на несколько десятков кило, вытянулся. Сначала Слава стал звездой шоу перевоплощений «Большая разница», затем получил звание заслуженного артиста России и несколько заметных ролей («Глухарь в кино», «Ласковый май»).

Сейчас Вячеслав регулярно снимается, ведет ютуб-блог «Эмпатия Манучи», где берет интервью у звезд шоу-бизнеса, растит троих детей — Арину (от первого брака с Викторией Селиверстовой, скончавшейся в 2017 году), Нину и Даниила (от второго брака с Дорой Надеждиной).

Светленький — Андрей Чадов, тоже не потерявшийся на просторах русского кинематографа. Главные роли в картинах Александра Велединского «Русское» и «Живой» принесли Чадову статус звезды, пусть и без приставки «супер», которую в свое время не без оснований присвоил его более известный младший брат Алексей. Андрей не женат и детей не имеет. Снимается в основном в сериалах («Бесстыдники», «Мелодия любви», «Приставы»).

Айза Долматова

— Маш, а мы про тебя что-то знаем…

— Ну, говори.

— Всем, кто вкус ванили знает, Маша дружбу предлагает.

— Дебилы…

Экс-супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) появилась в рекламе шоколадного батончика «Финт» в 14 лет в образе неприступной Маши. Тогда лицо девушки, само собой, не было отредактировано пластикой, поэтому узнать Айзу довольно сложно. Сейчас имя Айзы в основном связано со скандалами: в Инстаграме девушка порой выкладывает интимные фото (потом, правда, все стирает и говорит про случайную оплошность).

Долматова два раза была замужем (за Гуфом и серфером Дмитрием Анохиным), и, несмотря на то что в каждом из браков родился ребенок, ни один из них нельзя назвать удачным. Она иногда появляется на телевидении, владеет салоном красоты, ведет бьюти-блог и, конечно, растит сыновей — Сами и Элвиса.

Александр Лойе

Харизматичный рыжеволосый парень с детства привлекал внимание режиссеров — в частности, мальчик регулярно снимался в «Ералаше». Он же сыграл и в рекламе российского газированного напитка Hershi Cola, изобразив троечника Сидорова, пьющего газировку и слушающего плеер прямо на уроке. Слоган «Херши Кола» — вкус победы!» накрепко врезался в память зрителей.

Однако потом Саша на своей шкуре понял, что такое парадокс Маколея Калкина: после звездного детства слава актера не выросла, а, наоборот, пошла на спад. Он отучился в Щепкинском театральном училище, но больших ролей ему никто не предлагал. Популярный сериал Next, где Александр сыграл вместе с Александром Абдуловым, остается самым известным проектом артиста на настоящий момент.

В Инстаграме у 38-летнего Лойе всего две тысячи подписчиков, от знаменитых рыжих локонов остались лишь воспоминания, жены и детей у актера нет, к тому же последние пять лет он вообще не снимался — только в 2021 году вернулся к работе (съемки в сериалах «Зверобой» и «Смерш. Продолжение»).

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