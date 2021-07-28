«Умеет быть мужчиной»: Канделаки оправдалась за выходку Губерниева в отношении Бузовой

Тина Канделаки прокомментировала скандал, разгоревшийся между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и телеведущей Ольгой Бузовой в прямом эфире. Ольгу, напомним, пригласили поддержать российскую сборную по футболу после поражения от бельгийцев в матче Евро-2020.

Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, однако перебил ее, когда она начала отвечать. Во время перепалки комментатор спросил певицу, перестала ли она пить коньяк по утрам. Та традиционно разрыдалась.

«Я не вижу негатива в этой истории, — сказала Канделаки. — Про нас написала тогда вся французская пресса. С этической стороны — это вопрос воспитания Димы Губерниева, его силы воли и характера».

Тина подчеркнула, что Дмитрий умеет извиняться и быть мужчиной. А норма этики, по ее словам, в медиапространстве на сегодняшний день отсутствует.

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