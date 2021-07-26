«Будет потешно»: Сергей Бурунов надеется, что привнес свежести и юмора в «Форт Боярд»

Более 20 лет шоу «Форт Боярд» приковывает внимание к экранам телевизоров миллионы россиян. Очередной сезон игры не за горами. На этот раз участие в ней приняли Прохор Шаляпин, Николай Наумов, Юлия Топольницкая и многие другие. Также организаторы решили привлечь молодое поколение – команду тиктокеров и блогеров. Ведущим нового сезона стал Сергей Бурунов.

«Мне не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора», — цитирует Бурунова «Комсомольская правда».

Напомним, в разные сезон шоу его ведущими были Леонид Ярмольник, Оксана Федорова, Сергей Шнуров и многие другие звезды.

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