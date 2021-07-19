Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва стала ведущей рубрики в передаче «Доброе утро»

Екатерина Боброва в свое время выступала в танцах на льду. Она является олимпийской чемпионкой 2014 года. Девушка два года назад объявила о завершении спортивной карьеры. Тогда она заверила, что будет участвовать в ледовых шоу и представать в новых амплуа. А теперь стало известно, что фигуристка получила новую работу. Она стала ведущей авторской рубрики в передаче «Доброе утро» на Первом канале.

Так как скоро стартуют Летние Олимпийские игры в Токио, в передаче появится рубрика, где Екатерина будет пробовать свои силы в разных видах спорта, представленных на Играх. Девушка наглядно покажет, что даже с ее подготовкой и навыками очень сложно освоить базовые элементы любого вида спорта за два часа. Рубрика направлена на то, чтобы зрители увидели, как много сил спортсмены отдают тренировкам, чтобы достичь успеха.

Примечательно, что идея принадлежит Андрею Депутату, мужу Бобровой. Первые ролики они снимали сами для YouTube-канала, но потом супругам так понравился результат, что они решили рассказать об этом более широкой аудитории. Их идея понравилась Первому каналу.

«Я была на седьмом небе от счастья! И теперь каждое утро на этой неделе вы сможете смотреть нашу рубрику в передаче „Доброе утро“ на Первом! Мне так много хочется вам об этом рассказать!» — поделилась Екатерина.

Еще больше новостей про спорт — в новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также: