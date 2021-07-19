«Я буквально сошла с ума»: Кузьмина поделилась, как ей удалось победить в «Ледниковом периоде»

Во время подготовки к проекту актриса не думала ни о чем другом.

В 2020 году в шоу «Ледниковый период» победила пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта. В новом интервью актриса поделилась, что участие в данном телепроекте было очень сложным во всех аспектах, но она так увлеклась процессом, что все трудности отошли на второй план. Общаясь с журналистами Teleprogramma.pro, звезда ситкомов высказала нечто, что вполне можно расценить как секрет ее победы в ледовом шоу.

«Мы были максимально увлечены процессом, сконцентрированы на создании номеров, рождении новых идей. В тот период в моей жизни не существовало ничего, кроме «Ледникового периода». Мой телефон был переполнен различными референсами, движениями, поддержками, прическами. Я буквально сошла с ума на этой почве, потому что хотелось сделать все максимально хорошо, насколько я могла это делать. Поэтому я и пропадала на этом льду огромное количество часов каждый день», — поделилась Кузьмина.

Пользуясь случаем, девушка еще раз поблагодарила Илью Авербуха за приглашение в его проект. Напомним, во время одной из репетиций на льду актриса сломала ребро, но не стала прерывать тренировки. По ее словам, она сама настаивала на выполнении более сложных элементов программы и много падала. Но такое рвение окупилось победой. Очень даже спортивной, надо сказать.

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