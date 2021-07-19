«У нее нет опыта!»: проект Меган Маркл вызвал многочисленные вопросы

На днях Меган Маркл заявила, что в скором времени представит новый мультсериал для Netlfix. Он будет называться «Жемчужина», а герцогиня выступит исполнительным продюсером.

«Гарри и Меган заключили сделку на миллионы долларов, которые они уже положили на свой банковский счет, но они ничего не сделали. Кажется, они появляются везде, кроме Netflix. Наконец-то теперь у нас есть грандиозная новость о том, что Меган разрабатывает проект», — пишет Express.

В мультсериале «Жемчужина» главной героиней станет 12-летняя девочка, которая будет взаимодействовать с известными и влиятельными женщинами в истории.

«Я очень рад, что Меган представит мультсериал, но у нее нет опыта в продюсировании! Это вызывает большие вопросы о будущем проекта», — заявил журналист Питер Форд Express.

Напомним, что сделку с Netlfix герцоги Сассекские заключили в прошлом году. Также в их планах создание докфильма об играх для военных, идейным вдохновителем которых является сам принц Гарри.

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