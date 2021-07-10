Татьяна Буланова появилась на публике с возмужавшим сыном и его невестой

Певица отмечает 30-летие своего творчества. В честь этого она дала больше интервью для Андрея Малахова.

Татьяна Буланова была суперзвездой в 90-х годах, а также продолжала строить карьеру в 2000-х. За плечами артистки уже два брака. Она была в отношениях со звукорежиссером Николаем Тагриным, от которого родила сына Александра. А в 2016 году певица развелась с футболистом Владиславом Радимовым. От него у женщины также есть сын Николай, которому уже 14 лет. На днях она приняла участие в шоу «Привет, Андрей!», так как отмечает 30-летие творчества.

В студии Буланова появилась в кружевном облегающем платье. Она призналась, что у нее новая любовь. Когда все стали желать ей счастья в личной жизни, она заявила: «Во-первых, это у меня уже есть, у меня случилось». Ведущий Андрей Малахов стал ее расспрашивать, какого он роста и насколько он младше ее

«Моложе», — лаконично сказала певица. «Подожди, я не хочу под статью попасть», — добавила она, услышав предположения о возрасте избранника. «Он бывший спортсмен, предприниматель», — пояснила звезда.

В студии были показаны кадры с возлюбленным. Им оказался экс-спортсмен Валерий Руднев, который занимался ранее теннисом. Выяснилось, что старший сын выбор мамы одобрил. Александр тоже пришел в студию. «У меня самая лучшая мама», — заверил он.

Молодой человек вспомнил, что в юности капризничал, так как мама постоянно была на гастролях, но теперь он уже плохо это помнит. Сын артистки пришел со своей невестой Ксенией. Девушка вела себя скромно. Когда она увидела детские кадры с будущим мужем, то призналась, что в то время на него бы внимания не обратила. дату свадьбы влюбленные пока не назначили.

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