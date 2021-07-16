Как проходит кастинг юбилейного сезона шоу «Голос»

Лето 2021 года нельзя назвать веселым. Но, как пел Фредди Меркьюри, шоу должно продолжаться, и телевидение делает все возможное, чтобы зрители не оставались без зрелищ даже в самый сложный момент, - вот и 10-й сезон «Голоса» уже на подходе.

«Телепрограмма» представляет артистов, блеснувших в «Останкино» на кастинге вокального проекта.

Олеся Полищук

Эта молодая вокалистка, обучающаяся в ГИТИСе, уже успела поработать на бэк-вокале у групп «Челси» и «Вельвет», выйти в финал национального отбора на «Детском Евровидении» в 2008 году, а также поучаствовать в проектах «Новая Звезда» и «Песни со звездами». Ни одного из них Олеся, правда, не выиграла, но в юбилейном сезоне «Голоса» она намерена повернуть фортуну к себе лицом.

Нинель Григорьева

Эффектная брюнетка поразила приемную комиссию не только яркой внешностью, но и богатым вокалом. Все кричало о том, что Нинель Григорьева рвется на сцену. Но она, как оказалось, уже имеет хорошую работу — служит в МВД дознавателем в звании капитана. А еще у нее есть титул «Вице-миссис Санкт-Петербург-2017» — в этом конкурсе соревнуются замужние красавицы. Ну и напоследок еще один сюрприз: у сексапильного поющего офицера аж четверо детей.

Александр Ли

Еще один колоритный участник отбора приехал из Ташкента. Он давно уже «заигран» в вокальных шоу: участвовал в «Музыкальной интуиции» (ТНТ), «Ну-ка, все вместе!» («Россия 1»), несколько раз в неделю дает концерты в клубах и выпускает треки. Может, десятый «Голос» станет для настырного узбека счастливым?

Агата Вавилова

Леди Ага, как она сама себя называет, — успешная и состоявшаяся актриса мюзиклов с собственной страничкой в Википедии. За роль Луизы в спектакле «Граф Монте-Кристо» Вавилова в 2019 году получила «Золотую маску». Агата — ведущая артистка Театра музыкальной комедии в Петербурге. Но что сможет Агата показать в сольном зачете, да еще и во время прямых эфиров?

Али Свейдан

В соцсетях Али сообщает, что он — профессиональный футболист, а еще модель и массажист. Возможно, так и есть, но футбольную команду, достойную его таланта, он пока не нашел. Али учится в физкультурном университете Краснодара, куда перебрался из жаркого Ливана. Выучил русский язык за полгода, умеет петь наши песни, чем и решил воспользоваться на кастинге.

Мария Божьева

Вокалистке с такой фамилией сам бог велел участвовать в вокальных соревнованиях — ангельское сопрано точно приведет к победам. И она участвует. Снималась в шоу «Ну-ка, все вместе!», а в прошлом году дошла до финала проекта «Ты — супер!».

Характера девушке не занимать, она выросла в трудной семье и, по сути, была воспитана бабушкой и дедушкой. Маша живет в деревне Марусино (Московская область) и учится в Губернском колледже искусств. «Голос» для Марии — новая ступенька на пути к большой мечте.

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