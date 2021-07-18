Чем Бузова занимается в Африке и как Дава готовится к новому «Ледниковому периоду»

35-летняя Ольга бросила 28-летнего Давида Манукяна по прозвищу Дава полгода назад. И поющий блогер не канул в небытие: после скандального развода мужчина оказался востребованным на ТВ - по сути, Ольга выдала ему телепутевку в жизнь. И так уж получилось, что в новом телесезоне оба будут постоянно мелькать на голубом экране.

Замерзнуть в Африке

Зимой «Дом-2» закрыли на ТНТ, весной возродили на канале «Ю», и Бузова отказалась быть его ведущей. И это не случайно! На ТНТ ей предложили вести сразу несколько новых проектов. На съемках шоу с рабочим названием «Звезды в Африке» Бузова находится прямо сейчас. Оля — ведущая, участники — популярные блогеры и артисты. Все засекречено, но кое-что мы узнали. Среди участников — блогеры Даня Милохин и Юля Гаврилина, певец Митя Фомин, актрисы Анна Хилькевич и Светлана Пермякова, телеведущая Виктория Боня.

Ребят вывезли в Африку, где их ждут различные конкурсные испытания — что-то похожее на проект «Последний герой», но с другими правилами. Где именно проходят съемки, не уточняется, но, по нашим сведениям, речь идет о ЮАР, где сейчас не лето, а зима — днем +20, а ночью +8 (дело в том, что страна расположена в Южном полушарии). Нравы здесь, в колоритной провинции Лимпопо, простые: пока Бузова пьет утренний кофе, ее кусок сыра может утащить, например, симпатичная обезьянка.

Они здесь — как чайки в Сочи. Конечно же, Ольга живет не с участниками, а на отдельной вилле — Бузова, как истинная звезда, прилетела со своим визажистом, парикмахером и пиар-директором. Съемки продлятся месяц, Бузова перед поездкой перекрасилась в блондинку и нарастила длиннющие волосы. Теперь каждое утро африканской звезде делают крутые прически: и косы плетут, и хвосты завязывают. Съемки идут с утра до ночи. Кстати, уже можно сказать, что Даня Милохин не очень крепкий боец: судя по тому, что он уже вернулся в Москву, он вылетел из проекта одним из первых. Премьера шоу ожидается осенью на ТНТ.

Также готовится одно шоу с участием Бузовой. Увидят его этой осенью белорусские телезрители — с сентября по декабрь Ольга снимается в Минске в роли наставника в телепроекте «Х-фактор. Беларусь», где ищут талантливых исполнителей. Кроме того, в сентябре Ольга Бузова вновь выйдет на сцену МХТ им. Горького в спектакле «Чудесный грузин».

Вездесущий Дава

В июне продюсеры «Дома-2» на место Бузовой поставили ведущим… Давида Манукяна! По сути, изящно отомстили звезде за уход. А Бузова обиделась — в отместку отписалась в Инстаграме от своих бывших коллег по этому проекту Ксении Бородиной, Влада Кадони и Ольги Орловой, хотя вряд ли именно они позвали Даву на шоу.

А еще Даву позвали кататься в новом сезоне «Ледникового периода». Напомним, что в прошлом сезоне Бузова в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым была фавориткой зрительского голосования в «Ледниковом периоде». Видимо, продюсеры позвали Даву в надежде на то, что вместе с собой он приведет часть аудитории Бузовой, которая продолжает следить за его жизнью. Кроме того, Манукяна можно увидеть в «TikTok чарт» на Муз-ТВ.

А на НТВ в новом сезоне состоится премьера возрожденного шоу «Фактор страха», где Давид появится в качестве участника.

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