«Главный секрет — быть самим собой»: Дава стал ведущим на канале «Муз-ТВ»

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Дава, стал ведущим на канале «Муз-ТВ». Теперь 28-летний мужчина будет вести еженедельную передачу «TikTok чарт». Его первое появление в ней состоится 7 июля в 19 часов, и далее зрители смогут увидеть Давида Манукяна по средам.

Добавим, что в этой программе обозреваются самые популярные музыкальные композиции, используемые блогерами TikTok в различных челленджах. Ранее ее вели Даня Милохин, Mia Boyka, Катя Адушкина и Роман Каграманов. Теперь эта миссия возложена на Даву, который не только мастерски снимает видео для соцсетей, но и сам выпускает треки для молодежи. У него 10,6 миллиона подписчиков в TikTok и 13,5 миллиона — в Instagram.

«До того, как я начал снимать ролики и сториз, я был застенчивым и стеснительным, боялся камеры. Но потом понял главный секрет — быть самим собой, — говорит Давид. — Мне очень нравится работать в роли ведущего, особенно на «Муз-ТВ», потому что я с детства следил за этим каналом, смотрел все музыкальные чарты, клипы и мечтал оказаться в телевизоре. Надеюсь, на этом не остановлюсь и когда-то у меня будет целое шоу на «Муз-ТВ».

Смотрите новые выпуски «TikTok чарта» — по средам в 19:00.

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