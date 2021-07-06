Мечты оперативницы: стартует комедийный сериал «Фемида видит» с Анной Котовой-Дерябиной

Несколько лет назад слава пришла к актрисе Анне Котовой-Дерябиной. Она строит карьеру в кино с 2007 года и успела отметиться в таких картинах, как «Полицейский с Рублевки», «Елки новые», «Проект „Анна Николаевна“», «Шторм», «Света с того света». теперь зрители увидят ее в главной роли в новом комедийном сериале «Фемида видит», который рассказывает о мечтах оперативницы.

Это проект телеканала НТВ. В детективной истории также снялись Александр Давыдов и Александр Половцев. Продюсером картины выступил один из главных шоураннеров страны Илья Куликов. По сюжету, Котовой-Дерябиной придется вжиться в роль Анны Шумилиной, которая работает оперативницей в главном управлении на Петровке. Она является примерной работницей и подает наилучший пример коллегам, но при этом уверена, что находится не на своем месте. Девушка мечтала стать актрисой, но из-за скандального эпизода ее выгнали из театрального вуза, да и родители творческую профессию не одобряли.

Примечательно, что воспитал Шумилину дядя, работавший в уголовном розыске. Так она и наработала стальной характер. И хоть коллектив ее любит, девушка тянется к кино. Однако вечный конфликт Фемиды и Мельпомены не оставит Шумилину в покое. В конце концов ей придется сделать судьбоносный выбор.

Премьера нового сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION 7 июля. Каждую неделю будет выходить по две новые серии «Фемида видит». Добавим, что этот проект уже был отмечен вниманием иностранной киноиндустрии и дистрибьюторов.

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