«Будут судить друг друга»: генеральный продюсер НТВ об участниках спин-оффа шоу «Маска»

Третий сезон шоу «Маска» удивит зрителей. Об этом рассказал генеральный продюсер канала НТВ Тимур Вайнштейн на презентации новых телепроектов. А еще больше аудиторию может поразить новое вокальное шоу «Судите сами», которое называют спин-оффом «Маски».

Каким будет новое шоу канала НТВ «Судите сами»

По словам Тимура Вайнштейна, этот проект представляет собой абсолютно новый формат шоу. Уникальность передачи состоит в том, что участников телешоу будут судить не представители жюри, а их же собственные коллеги.

«Например, на сцену выходит один конкурсант. А после того, как он заканчивает свой номер, ему уже будут выставлять баллы другие участники, — объяснил Вайнштейн. — Причем подвох заключается в том, что конкурсанты должны использовать все цифры: от одного до девяти. То есть, какой-то участник получит «двойку», другой – «пятерку», третий – «девятку» и т.д. Вот так участники будут судить друг друга».

Вайнштейн уверен, что подобная система оценок создаст жесткую конкуренцию и повысит зрительский интерес к программе. В проекте примут участие разные артисты шоу «Маска», включая ведущего Вячеслава Макарова.

Так, бороться друг против друга за место под солнцем будут Анатолий Цой, Марк Тишман, Карина Кокс, Юлия Паршута и другие знаменитости. Участники исполнят композиции в таких категориях, как «народный хит», «советская песня», «поп-хит», «молодежный трек» и других. Ведущими проекта станут Тимур Батруднинов, скрывавшийся в программе-предшественницы под маской Зайца, и представитель жюри Тимур Родригез.

Кадр из шоу «Маска». Фото: канал НТВ

Сюрпризы шоу «Маска»

А что же третий сезон шоу «Маска»? Он стартует в феврале 2022 года и обещает снова удивить зрителей. Например, ранее сообщалось, что в новом проекте может появиться образ Джокера – один из любимцев продюсера передачи Юлии Сумачевой.

По словам Вайнштейна, шоу «Маска» побило все рекорды популярности. Так, число просмотров передачи в YouTube составило 225 миллионов. Шоу «Маска» было признано лучшей развлекательной программой на отечественном телевидении за последние пять лет.

Как отметил ведущий передачи Вячеслав Макаров, «Маска» — это сложный и энергозатратный проект.

Иногда съемки шоу длились по восемь часов. И перед Вячеславом стояла задача постоянно улыбаться и настраивать зрителей на позитив. Несмотря на все сложности, ведущий успешно справлялся со своей миссией.

«Интересно, что участники второго сезона были больше заряжены на успех. Возможно, это связано с тем, что они уже были знакомы с правилами проекта. А первопроходцам все было в новинку», — заявил Макаров.

Как пояснил Вайнштейн, в новогоднюю ночь зрителей снова ждет праздничный выпуск шоу «Маска». Если помните, тогда в нем принимали участие Селедка под шубой, бутылка Шампанского и многие другие колоритные персонажи. Так вот, новый новогодний выпуск станет гораздо длиннее и фееричнее, чем предыдущий.

В эфир снова вернутся шоу «Ты супер» и «Ты супер 60 плюс»

В сентябре этого года в эфире снова стартует вокальное шоу «Ты супер», которое помогает детям из детских домов и ребятам из малообеспеченных семей раскрыть свой творческий потенциал. В этом году проект, в котором приняли участие 385 юных конкурсантов из 18 стран, отмечает пятилетний юбилей. Благодаря этой передаче канала НТВ ребята приняли участие в 15 фестивалях, 15 детей обрели собственные квартиры и 18 начинающих артистов поступили в профессиональные музыкальные институты.

В мае 2022 года в сетку вещания вернется шоу «Ты супер 60 плюс», посвященное людям элегантного возраста. Цель проекта – доказать, что человек может проявить свои таланты в любой жизненный период.

Проект «Ты супестар» — привет из 90-х годов

Нельзя не упомянуть проект «Ты суперстар», в котором принимают участие звезды 90-х годов. В прошлых выпусках своим творчеством зрителей радовали бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин, певица Алиса Мон, певец Влад Сташевский и многие другие музыканты.

По словам Вайнштейна, в новом сезоне в программе примут участие гораздо больше артистов, чем в прошлом. При этом правила шоу ужесточатся: каждый выпуск из гонки будет выбывать один музыкант. Предполагается, что проект стартует в ноябре-декабре 2021 года.

Анатолий Цой: «Мою шею расцарапали крысы»

Наш сайт уже писал о проекте «Фактор страха», участие в котором позволит звездным игрокам взглянуть в лицо опасности и испытать сюда на прочность. Ведущим передачи стал победитель шоу «Маска» первого сезона Анатолий Цой, экстремал по своей натуре. Все задания артист тестировал самостоятельно. Даже в тизере проекта Анатолию пришлось гореть в огне, тонуть в воде, терпеть нашествие крыс и личинок. Артист рассказал, что крысы расцарапали его шею, а личинка укусила.

Вайнштейн отметил, что сейчас его «теледетище» активно развивается. Интересно, что на вопрос, какой телеканал бы вы оставили, если бы вам дали возможность взять на необитаемый остров телевизор только с единственным каналом, 44 % зрителей назвали именно НТВ.

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