Проверка на готовность к браку: на канале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Битва сватов»

Жаркое лето продолжится с уникальным проектом, где семьи жениха и невесты вступят в противостояние и решат, благословить брак детей или сказать твердое родительское «нет».

В этом году в России нет самоизоляции для тех, кто здоров. Однако выйти на улицу в жару решится не каждый. Ко всему прочему, теперь в Москве не всех пускают в рестораны, а это повод остаться дома. Телеканал «Пятница!» нашел способ, как развлечь своего зрителя. Он запускает новое реалити, которое получило название «Битва сватов».

Это уникальный проект, где примут участие женихи и невесты. Они проверят свою готовность к браку, а также оценят их союз родственники, которые получат возможность благословить пару или сказать их браку «нет». Зрители увидят, как семьи знакомятся. У сватов будет своя задача: они будут испытывать невесту и жениха на хозяйственность, проверять их верность друг к другу и выявлять наличие любви к теще и свекрови.

Зрелищное противостояние семей и поколений произойдет в эфире телеканала. В первых выпусках реалити примут участие семьи из Краснодара, Нижнекамска и Перми. Стоит отметить, что этот формат придуман студией телеканала «Пятница!». Он является оригинальным. Премьера реалити про любовь и противостояние состоится уже 1 июля в 19:00 на канале «Пятница!».

Добавим, что недавно уже состоялся показ другого необычного трэвел-шоу «Мои первые каникулы», в котором ведущими стали самые обычные люди. Благодаря проекту, за границу отправились жители России, которые там раньше никогда не были.

Смотрите также: