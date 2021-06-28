«Висели над бездной, а куры клевали лицо»: участники шоу «Фактор страха» рассказали о съемках

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке экстремальной передачи канала НТВ и пообщалась с ее участниками

Хватило бы у вас смелости хотя бы на миг зависнуть над пропастью? А вот участники шоу «Фактор страха» на канале НТВ сумели преодолеть чувство ужаса и заглянуть в бездну… Съемки нового экстремального проекта завершились недавно в Тульской области.

В шоу приняли участие Давид Манукян, Никита Пресняков, Даня Милохин, Эвелина Бледанс, Миша Марвин, Кирилл Туриченко и многие другие отечественные знаменитости. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке.

По словам продюсера шоу Юлии Сумачевой, подготовка к проекту шла более полугода. Если раньше передача снималась за рубежом, например, в Америке, Аргентине и других странах, то теперь из-за ковидных ограничений обосновалась в Тульской области.

Чем вас удивит Тула, недалеко от которой снимается «Фактор страха»

А может это, и к лучшему? Тула и Тульская область богаты своими достопримечательностями и благодаря шоу «Фактор страха» могут привлечь дополнительный поток туристов.

Ведь кто из нас не слышал знаменитое выражение Антона Павловича Чехова: «Ехать с женой в Париж – все равно что ехать в Тулу со своим самоваром…» Так вот, в этом городе расположен музей чаепития, где можно увидеть более сотни видов самоваров.

Обязательно посетите музей советской игрушки, где, глядя на елочные украшения, открытки с изображением знаменитых актеров прошлого и другие необычные экспонаты, можно мысленно перенестись в прошлое.

Любителям истории следует наведаться в Тульский государственный музей оружия, который является старейшим в России. А местный Кремль – это жемчужина Тулы, старейшее сооружение города, относящееся к XVI веку.

Юлия Сумачева: «Шоу готовилось больше полугода»

Однако вернемся к шоу «Фактор страха». На съемочной площадке передачи присутствуют более 150 человек. В каждой программе предусмотрено три задания, каждое из которых снимают по 12 камер.

Поскольку шоу связано с экстримом, в его подготовке принимают участие каскадеры, которые проверяют готовность объектов к выполнению трюков. А режиссерско-операторская группа смотрит за тем, насколько это зрелищно и страшно.

Интересно, что многие задания проекта «Фактор страха» связаны с животными. Например, планировалось, что в одном из конкурсов примут участие страусы, но в последний момент их заменили на кур.

По словам Юлии Сумачевой, специально для программы выращивались личинки кузнечиков, саранчи и прочих насекомых. Конечно, не обошлось без форс-мажоров. Например, перед съемками передачи не вылупились личинки мух.

«В нашем шоу было много сложностей. То саранча не туда прыгнула, то вдруг запотели стекла у аквариума, откуда вылетают насекомые. Но мы всегда находили выход из положения», — смеется Сумачева.

По словам Юлии, конечно, звезды, решившие принять участие в проекте, испытывали большое волнение.

Так, ей периодически звонила телеведущая Эвелина Бледанс с вопросом «Что меня ждет?». Она даже хотела отказаться от участия в съемках, но в последний момент сказала: «Я никогда не сдаюсь, я еду».

«Те участники, которые согласились присоединиться к нам, — это очень смелые люди, — говорит Юлия Сумачева. — Например, с неожиданной стороны показала себя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Но многие артисты отказывались от участия после того, как им отправлялись нарезки видео с экстремальных конкурсов».

Кирилл Туриченко: «Куры гадили нам на лицо»

Настоящими смельчаками можно назвать солиста группы Иванушки International Кирилла Туриченко и певца и композитора Мишу Марвина.

Миша признался, что больше всего боялся конкурса, где будут задействованы вода и замкнутое пространство. Например, достать из емкости с водой какой-либо предмет.

«Перед съемками нас спрашивали, в каком конкурсе мы бы ни за что не приняли участие. Я рассказал о том, что опасаюсь замкнутых пространств. К счастью, такого испытания в шоу не было», — говорит Миша Марвин.

Зато музыкант принял участие в другом страшном состязании – как можно дольше провисеть на турнике над карьером. Конечно, в испытании использовалась страховка.

Соперником Михаила по этому экстремальному конкурсу стал Кирилл Туриченко. Сам Кирилл признается, что приехал в Тульскую область, чтобы взглянуть в глаза своем страху.

«Я такой человек, что если чего-то боюсь, то выстраиваю жизнь таким образом, чтобы столкнуться с этим явлением. В этом испытании мне пришлось провисеть над бездной. Хотя в детстве мы гуляли по крышам и сидели на девятом этаже, болтая ногами», — говорит Кирилл.- Так что страх высоты мне знаком».

Кирилл ждал, что много заданий будет связано с пауками, змеями, крысами и прочими животными, вызывающими ужас у человека. Однако бояться пришлось до тех пор, пока петух в прямом смысле не клюнул в одну точку.

Суть задания заключалась в том, что участников приковали к земле и обмазали медом, после чего обсыпали пшеном. А потом выпустили кур…

«Они клевали и царапали нас, гадили на лицо. Это было отвратительно. Не считаю это задание экстремальным, но оно неприятное. Хорошо, что это, например, были не змеи», — говорит Кирилл Туриченко.

По словам Кирилла, проект дал ему понимание того, что нужно больше времени уделять тренировкам. И он бы мог продержаться дольше в другом испытании, связанном с ледяным аквариумом.

«В экстремальной ситуации нужно двигаться, что я и делал. В воде я нашел больше всех крышек и продержался дольше. И испытание остановил не я, а ведущий», — поясняет артист.

Кирилл признается, что в Туле и Тульской области, где проходят съемки шоу, бывал неоднократно. Но получалось так, что он в составе группы Иванушки International приезжал туда с концертом, а затем уезжал обратно.

Но в этот раз ему выпал шанс осмотреть местные достопримечательности. Так, например, Кирилл побывал в Тульском Кремле и даже сделал видео, посвященное этому сооружению древности. И конечно, оценил архитектуру города и вкус знаменитого Тульского пряника.

Анатолий Цой: «Брутальные мужчины на проекте показывали свои слабости»

В Тулу влюбился и ведущий шоу «Фактор страха» — певец Анатолий Цой, который провел здесь больше месяца. Артиста поразили местные достопримечательности и… невысокие цены на товары. К тому же город расположен недалеко от Москвы, всего лишь в двух часах езды на поезде.

Анатолий не просто вел шоу, он тестировал все испытания самостоятельно. Артиста пригласили неслучайно, он настоящий экстремал по жизни.

«На роль ведущего был нужен человек, который не боится ничего. Я прыгаю с банджи, катаюсь на сноуборде, прыгал с парашютом, выполнял разные трюки. Только раньше делал это не под камерами, а теперь же на мне лежала двойная ответственность», — признается певец.

По словам Анатолия, поскольку проект снимался под открытым небом, то приходилось зависеть от капризов погоды. Иногда конкурсанты попадали под дождь, на площадку налетал ураган. А в последнее время все боролись с яростной жарой.

«Конечно, жар костей не ломит. Но когда ты находишься под солнцем целый день, очень тяжело выполнять трюки, требующие физической подготовки. Вообще, этот проект о жесткости, о преодолении себя, — говорит Анатолий. — Я как ведущий стараюсь надавить на участников, запугать их, чтобы они раскрылись с другой стороны. Интересно, что многие брутальные мужчины показывали свои слабости и страхи. А те участники, которые казались тепличными и домашними, вытворяли такое… И порой девочки с хладнокровными лицами выполняли страшнейшие испытания»

— А вам самому пришлось преодолеть какой-то свой глубинный страх?

— Наверное, еще нет. В этом сезоне еще не было испытания, которое привело бы меня в ужас. Пока все прикольно.

Шоу «Фактор страха» выйдет на канале НТВ уже в новом телесезоне!

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