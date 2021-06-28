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«Висели над бездной, а куры клевали лицо»: участники шоу «Фактор страха» рассказали о съемках

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке экстремальной передачи канала НТВ и пообщалась с ее участниками

«Висели над бездной, а куры клевали лицо»: участники шоу «Фактор страха» рассказали о съемках
Участники шоу Миша Марвин и Кирилл Туриченко и ведущий Анатолий Цой на испытании. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Хватило бы у вас смелости хотя бы на миг зависнуть над пропастью? А вот участники шоу «Фактор страха» на канале НТВ сумели преодолеть чувство ужаса и заглянуть в бездну… Съемки нового экстремального проекта завершились недавно в Тульской области.

В шоу приняли участие Давид Манукян, Никита Пресняков, Даня Милохин, Эвелина Бледанс, Миша Марвин, Кирилл Туриченко и многие другие отечественные знаменитости. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке.

По словам продюсера шоу Юлии Сумачевой, подготовка к проекту шла более полугода. Если раньше передача снималась за рубежом, например, в Америке, Аргентине и других странах, то теперь из-за ковидных ограничений обосновалась в Тульской области.

Чем вас удивит Тула, недалеко от которой снимается «Фактор страха»

А может это, и к лучшему?  Тула и Тульская область богаты своими достопримечательностями и благодаря шоу «Фактор страха» могут привлечь дополнительный поток туристов.

Ведь кто из нас не слышал знаменитое выражение Антона Павловича Чехова: «Ехать с женой в Париж – все равно что ехать в Тулу со своим самоваром…» Так вот, в этом городе расположен музей чаепития, где можно увидеть более сотни видов самоваров.

Обязательно посетите музей советской игрушки, где, глядя на елочные украшения, открытки с изображением знаменитых актеров прошлого и другие необычные экспонаты, можно мысленно перенестись в прошлое.

Тульский Кремль. Фото:
Тульский Кремль. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Любителям истории следует наведаться в Тульский государственный музей оружия, который является старейшим в России. А местный Кремль – это жемчужина Тулы, старейшее сооружение города, относящееся к XVI веку.

Юлия Сумачева: «Шоу готовилось больше полугода»

Однако вернемся к шоу «Фактор страха». На съемочной площадке передачи присутствуют более 150 человек. В каждой программе предусмотрено три задания, каждое из которых снимают по 12 камер.

Поскольку шоу связано с экстримом, в его подготовке принимают участие каскадеры, которые проверяют готовность объектов к выполнению трюков. А режиссерско-операторская группа смотрит за тем, насколько это зрелищно и страшно.

Интересно, что многие задания проекта «Фактор страха» связаны с животными. Например, планировалось, что в одном из конкурсов примут участие страусы, но в последний момент их заменили на кур.

По словам Юлии Сумачевой, специально для программы выращивались личинки кузнечиков, саранчи и прочих насекомых. Конечно, не обошлось без форс-мажоров. Например, перед съемками передачи не вылупились личинки мух.

«В нашем шоу было много сложностей. То саранча не туда прыгнула, то вдруг запотели стекла у аквариума, откуда вылетают насекомые. Но мы всегда находили выход из положения», — смеется Сумачева.

По словам Юлии, конечно, звезды, решившие принять участие в проекте, испытывали большое волнение.

Так, ей периодически звонила телеведущая Эвелина Бледанс с вопросом «Что меня ждет?».  Она даже хотела отказаться от участия в съемках, но в последний момент сказала: «Я никогда не сдаюсь, я еду».

«Те участники, которые согласились присоединиться к нам, — это очень смелые люди, — говорит Юлия Сумачева. — Например, с неожиданной стороны показала себя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Но многие артисты отказывались от участия после того, как им отправлялись нарезки видео с экстремальных конкурсов».

Кирилл Туриченко. Фото:
Кирилл Туриченко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Кирилл Туриченко: «Куры гадили нам на лицо»

Настоящими смельчаками можно назвать солиста группы Иванушки International Кирилла Туриченко и певца и композитора Мишу Марвина.

Миша признался, что больше всего боялся конкурса, где будут задействованы вода и замкнутое пространство. Например, достать из емкости с водой какой-либо предмет.

«Перед съемками нас спрашивали, в каком конкурсе мы бы ни за что не приняли участие. Я рассказал о том, что опасаюсь замкнутых пространств. К счастью, такого испытания в шоу не было», — говорит Миша Марвин.

Зато музыкант принял участие в другом страшном состязании – как можно дольше провисеть на турнике над карьером. Конечно, в испытании использовалась страховка.

Соперником Михаила по этому экстремальному конкурсу стал Кирилл Туриченко. Сам Кирилл признается, что приехал в Тульскую область, чтобы взглянуть в глаза своем страху.

«Я такой человек, что если чего-то боюсь, то выстраиваю жизнь таким образом, чтобы столкнуться с этим явлением. В этом испытании мне пришлось провисеть над бездной. Хотя в детстве мы гуляли по крышам и сидели на девятом этаже, болтая ногами», — говорит Кирилл.- Так что страх высоты мне знаком».

Кирилл Туриченко и Миша Марвин. Фото:
Кирилл Туриченко и Миша Марвин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Кирилл ждал, что много заданий будет связано с пауками, змеями, крысами и прочими животными, вызывающими ужас у человека. Однако бояться пришлось до тех пор, пока петух в прямом смысле не клюнул в одну точку.

Суть задания заключалась в том, что участников приковали к земле и обмазали медом, после чего обсыпали пшеном. А потом выпустили кур…

«Они клевали и царапали нас, гадили на лицо. Это было отвратительно. Не считаю это задание экстремальным, но оно неприятное. Хорошо, что это, например, были не змеи», — говорит Кирилл Туриченко.

По словам Кирилла, проект дал ему понимание того, что нужно больше времени уделять тренировкам. И он бы мог продержаться дольше в другом испытании, связанном с ледяным аквариумом.

«В экстремальной ситуации нужно двигаться, что я и делал. В воде я нашел больше всех крышек и продержался дольше. И испытание остановил не я, а ведущий», — поясняет артист.

Декорация к одному из самых страшных испытаний шоу «Фактор страха». Фото:
Декорация к одному из самых страшных испытаний шоу «Фактор страха». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Кирилл признается, что в Туле и Тульской области, где проходят съемки шоу, бывал неоднократно. Но получалось так, что он в составе группы Иванушки International приезжал туда с концертом, а затем уезжал обратно.

Но в этот раз ему выпал шанс осмотреть местные достопримечательности. Так, например, Кирилл побывал в Тульском Кремле и даже сделал видео, посвященное этому сооружению древности. И конечно, оценил архитектуру города и вкус знаменитого Тульского пряника.

Анатолий Цой: «Брутальные мужчины на проекте показывали свои слабости»

В Тулу влюбился и ведущий шоу «Фактор страха» — певец Анатолий Цой, который провел здесь больше месяца. Артиста поразили местные достопримечательности и… невысокие цены на товары. К тому же город расположен недалеко от Москвы, всего лишь в двух часах езды на поезде.

Анатолий Цой. Фото:
Анатолий Цой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Анатолий не просто вел шоу, он тестировал все испытания самостоятельно. Артиста пригласили неслучайно, он настоящий экстремал по жизни.

«На роль ведущего был нужен человек, который не боится ничего. Я прыгаю с банджи, катаюсь на сноуборде, прыгал с парашютом, выполнял разные трюки. Только раньше делал это не под камерами, а теперь же на мне лежала двойная ответственность», — признается певец.

Так проходит подготовка к одному из самых страшных испытаний шоу «Фактор страха». Фото:
Так проходит подготовка к одному из самых страшных испытаний шоу «Фактор страха». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

По словам Анатолия, поскольку проект снимался под открытым небом, то приходилось зависеть от капризов погоды. Иногда конкурсанты попадали под дождь, на площадку налетал ураган. А в последнее время все боролись с яростной жарой.

«Конечно, жар костей не ломит. Но когда ты находишься под солнцем целый день, очень тяжело выполнять трюки, требующие физической подготовки. Вообще, этот проект о жесткости, о преодолении себя, — говорит Анатолий.

— Я как ведущий стараюсь надавить на участников, запугать их, чтобы они раскрылись с другой стороны. Интересно, что многие брутальные мужчины показывали свои слабости и страхи. А те участники, которые казались тепличными и домашними, вытворяли такое… И порой девочки с хладнокровными лицами выполняли страшнейшие испытания»

— А вам самому пришлось преодолеть какой-то свой глубинный страх?   

— Наверное, еще нет. В этом сезоне еще не было испытания, которое привело бы меня в ужас. Пока все прикольно.

Шоу «Фактор страха» выйдет на канале НТВ уже в новом телесезоне!

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