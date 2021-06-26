«Клиент не всегда прав»: Степан Меньщиков откровенно рассказал об отношениях с падчерицей после ее участия в «Перезагрузке»

Героиней нового выпуска шоу «Перезагрузка» станет дочь бывшей участницы «Дома-2» Ангелины Меньщиковой и падчерица Степана Меньщикова Ольга Акимова. Девушка пришла на программу не ради славы, а чтобы справиться с детскими травмами, которые вот уже 20 лет мешают ей счастливо жить.

Teleprogramma.pro поговорила с участниками «Перезагрузки» и узнала, что на самом деле на душе у героев шоу.

Сложные отношения с отчимом

Причину жизненных невзгод Ольги нужно искать в детстве. Когда она была маленькой, ее мать Ангелина вышла замуж. Отношения с отчимом сразу не заладились и по мере взросления девушки накалялись все больше.

Ангелина шла на поводу у своего мужа и позволяла ему наказывать и бить дочь.

«Однажды мой отчим поругался с мамой, и она ушла. Мы уже легли спать с отчимом в комнате, он еще постоянно говорил, какая она плохая, пусть спит в детской комнате. И когда она пришла, мне так ее хотелось поддержать, потому что я понимала, что мама не плохая, это отчим виноват. И я пришла к ней, чтоб она не была одна. А мама тогда не приняла мою поддержку, спросила, почему я не сплю до сих пор и отправила обратно. Меня тогда это сильно шокировало», — делится Ольга с Teleprogramma.pro.

Таких случаев было много, все детство и юность девушки буквально сотканы из обид. Она не может простить мать, довериться ей, не может наладить отношения с новым мужем Ангелины – звездой «Дома-2» Степаном Меньщиковым. Семья живет вместе и это постоянно рождает новые конфликты.

«Самая большая сложность в отношениях, когда близкие родственники живут рядом в одной квартире. Нужно держать дистанцию и все будет хорошо!» — делится своим взглядом Степан.

Он полагает, что время все расставит на свои места. Ольга пока еще не успела стать взрослым человеком.

«В ней еще не сформировались черты. Она в процессе взросления и приобретения качеств. Не могу сказать, что я хорошо знаю ее характер», — говорит мужчина.

«Мамся»

Ольга более эмоциональна и, рассуждая про отчима, видит природу конфликта в другом.

«Мы конфликтовали со Степаном, потому что он, видимо, не знает, как воспитывают девочек. У него эксцентричный характер, я не могла к этому привыкнуть. Он считает меня «мамсей». Но я всегда буду такой, пока моя мать жива. Возможно, его растили в ежовых рукавицах, недолюбили. Ощущение, что у него была ревность: почему меня столько балуют и любят? Я ведь «взрослая кобыла», а есть вот он, ее мужчина, и все внимание должно быть ему. И он пытался все время мою маму оторвать от меня. А мама и так достаточно строга ко мне. Я с 16 лет самостоятельный человек, живу и зарабатываю. Наша мама не очень общительная, из нее приходится выбивать эти эмоции, эту любовь. И мне всячески хочется обратить на себя внимание, даже самыми простыми способами, например, сказав, что я помыла полы. А Степан считает это показушничеством. Моя мать не умеет проявлять любовь, и мы с сестрой таким способом ее выбиваем», — говорит девушка.

Война за материнскую любовь продолжается и сейчас. Ольга всеми силами старается расположить к себе Ангелину, проникнуть в ее сердце. Поэтому попав на «Перезагрузку», она начала работу именно с кабинета психолога. Психологический эксперимент, который проведет Владимир Дашевский, станет тяжелым испытанием для всех членов семьи.

«Мне очень помог психолог. Я отпустила, забыла и начала жить своей жизнью. Я стала понимать маму и принимать ее. Раньше не понимала, как можно было ошибаться даже по молодости. С Владимиром Дашевским мы очень долго общались, мне стало намного легче после общения с ним», — делится девушка.

Ольга признается, что после работы с психологом многие вещи стали для нее понятны, то, что раньше вызывало протест, теперь кажется логичным и объяснимым. Даже отношения со Степаном постепенно налаживаются.

«В целом Степан очень заботливый, он настоящий папа у всех, кормилец. Приезжала в выходные – накрыли поляну. Я его, кстати, на «Вы» называю. Он взрослый человек, да и зовут его все Степан, как-то статусно. Если б его Степка называли, я б говорила «ты», — говорит девушка.

Сам Степан надеется, что микроклимат их семьи изменится к лучшему. Несмотря на все трудности взаимоотношений, у него ни разу не возникла мысль оставить Ангелину.

Тем, кто оказался в подобной ситуации и пришел в семью, где уже есть ребенок, Меньщиков советует не рубить с плеча, а искать компромиссы.

«Безусловно, нужно искать компромиссы. Но понимать, что «клиент не всегда прав». И если идет столкновение интересов, надо выбирать свои интересы и их отстаивать. Мягко, но жестко!» — говорит участник телестройки.

Исправить ошибки природы

Отношения в семье – это не единственная проблема, которая беспокоит Ольгу. Она недовольна свой внешностью, мечтает увеличить грудь и сделать взгляд более открытым.

Стилист проекта Катя Гершуни подберет Ольге образы, которые сперва покажутся героине непривычными. Визажист Юрий Столяров на примере главной героини расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают девушки при маскировке темных кругов под глазами.

«Перезагрузку» Ольги Акимовой завершит мастер по волосам Евгений Жук. Но все таки девушку не удалось отговорить от пластики.

«Я всю жизнь что-то пыталась делать со своей внешностью. Но в Таиланде, где мы жили долгое время, это было делать страшно. Мне не очень нравились мастера. В Азии сложно ухаживать за собой. Даже мама ходила к русскому косметологу, которая прилетала в Тай. На «Перезагрузке» наконец-то удалось все сделать. Операция на груди была настоящей авантюрой! И считаю, что у меня был самый крутой психологический эксперимент за всю историю шоу», — эмоционально делится Ольга.

Вау-эффект

В конце программы всем участникам эксперимента предстоит оценить преображение девушки. Для многих перемены стали настолько неожиданными, что трудно подобрать слова.

«Я вообще не ожидал никакого результата. Но я рад за нее. «Перезагрузка» пошла ей на пользу. Она стала увереннее в себе, ей понравилось, она счастлива. А это главное! И главная цель достигнута – думаю, она стала лучше понимать свою мать, отношения с ней наладились», — заключил Степан Меньщиков.

А сама Ольга посоветовала девушкам не бояться преображаться!

«И если вы одни с ребенком, не стоит думать, что вы мать с прицепом! У меня было много таких мыслей. Но быть самостоятельной мамой круто и еще все впереди!» — заключила она.

Смотрите шоу «Перезагрузка» в воскресенье, 27 июня, в 9:00 на ТНТ.

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