Популярное российское шоу «Секрет» покажут в странах Европы

Дейтинг-шоу, идущее в ночное время на ТНТ, адаптируют под иностранного зрителя.

Популярное российское дейтинг-шоу «Секрет», которое идет на ТНТ, покажут за границей. Канал согласовал сделку с одной из крупнейших медиа-корпораций мира Banijay, теперь шоу адаптируют под иностранного зрителя.

Премьера шоу «Секрет» состоялась на ТНТ в сентябре 2020 года. Ведущими проекта стали Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. По сюжету шоу, свои вторые половинки ищут 25 мужчин и 25 девушек. Ведущие помогают парам узнать друг друга в максимально короткий срок, так как озвучивают не дежурную информацию, а самые закрытые факты.

Например, сколько зарабатывает человек, чего стыдятся, что его пугает. Если после всех откровений пара все-таки совместно решает, что хочет продолжить отношения — участники проходят тест на совместимость и по его итогам получают 100 тысяч рублей.

Практически сразу после появления шоу «Секрет» стало хитом ночного 23-часового эфирного слота и получило своего зрителя за счет актуальности формата и ярких героев. Именно это привлекло продюсеров Banijay SAS.

«На телевидении существует много дейтинг-шоу, но «Секрет» выделяется на общем фоне своим свежим подходом. В то время, как традиционные романтические шоу свиданий построены по принципу долгой «притирки» друг к другу, «Секрет» идет в сторону коротких форматов. В повседневной жизни мы все чаще выбираем быстрый контент: сториз, видео в TikTok и тому подобное», — делятся создатели шоу Даня Пронякина и Константин Обухов.

Философия шоу проста, но тем и берет: чтобы понять близок тебе человек или нет, нужно всего 15 минут, нет смысла тратить долгие годы на притирку.

«Наше шоу говорит зрителям: «Не бойся начать отношения с правды, не бойся быть открытым миру, это сэкономит время и нервы в будущем». И мы видим, что этот запрос актуален не только для российской аудитории, но и для людей по всему миру», — заключили создатели.

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