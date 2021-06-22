Кто придет в «Модный приговор»: звезда фильма «А зори здесь тихие» и другие необычные герои недели

Рассказываем о выпусках, которые покажут в эфире Первого канала с 21 по 25 июня.

«Сбежала от матери-тирана к бывшему мужу»

В понедельник две подруги поделились своими тревогами. Гузалия в шоке от экстравагантного внешнего вида и поведения подруги Гульмиры. Та сбежала от матери-тирана к бывшему мужу. И пока живет с бывшим, подыскивает для себя партию получше.

Но вызывающая одежда притягивает только женатых мужчин, да еще таких, у кого намерения несерьезные. Гузалия уверена, шоу «Модный приговор» поможет ее подруге разобраться и в гардеробе, и в жизни.

«Дочь уродует свое тело пирсингом и татуировками»

Во вторник отношения выясняют мать и дочь. Елена Кузнецова недовольна не только внешним видом любимой дочери, но и ее мужчиной. Она считает, что ее красавица-дочь уродует свое тело пирсингом, татуировками и слишком откровенной одеждой.

И супруга дочери она не может воспринимать всерьез, потому что он «еще зеленый и ненадежный». Яна с обвинениями мамы не согласна и уверена, что она взрослый человек, который может разобраться в своей жизни и гардеробе самостоятельно.

Шляпки с вуалетками, перчатки, облегающие платья…

В среду снова две подруги. Елена волнуется: в последнее время ее подруга Любовь носит только яркие эпатирующие наряды, совершенно не подходящие ей по возрасту и фигуре. Шляпки с вуалетками, перчатки, облегающие платья. Елене кажется, что внешний вид «как у попугая» привлекает несерьезных мужчин, которые Любови не нужны.

При этом сама Люба чувствует себя прекрасно и говорит, что открыла для себя жизнь с новой стороны. Раньше она жила для других, а недавно осознала, что ее задача — нести красоту в массы и ходить по подиуму. «Я – модель! – говорит Любовь подруге. – А ты мне завидуешь».

В Модный суд обратилась звезда фильма «А зори здесь тихие»

Четверг. В этом году заслуженная артистка России Ирина Долганова отмечает 50-летие творческой деятельности. Ее карьера началась с роли Сони Гурвич в легендарном фильме «А зори здесь тихие».

Елена Драпеко, сыгравшая в том же фильме роль Лизы Бричкиной, решила сделать для подруги подарок к юбилейной дате и обратилась в Модный суд. По ее словам, за долгое время работы Ирине удалось примерить на себя сотни разных образов, однако никогда она не бывала в руках профессиональных стилистов не для роли, а для себя.

«Моя мама – любовница!»

Пятница. Маргарита бьет тревогу: ее мама — любовница! Девушка считает, что из-за низкой самооценки и из-за старомодного взгляда на стиль и одежду, Елене никогда не победить неуверенность и не прекратить отношения с женатым мужчиной.

По мнению Маргариты, ее мама застряла в 90-х, когда в моде были рюши и воланы, которые прибавляют возраст. Елена же считает свой стиль утонченным и женственным и не понимает придирок дочери. Сможет ли героиня отказаться от рюшек, воланов и старой жизни?

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