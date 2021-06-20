Сафарова объяснила смысл загадки Тимати про арбуз и дыню

В восьмом сезоне шоу «Холостяк» Тимати задавал девушкам загадочный вопрос «Арбуз или дыня?». Кто-то из участниц отвечал, что любит больше всего есть. Кто-то пытался найти в этом тайные смыслы.

В свою очередь, победительница шоу Екатерина Сафарова объяснила, что рэпер имел ввиду на самом деле. По ее мнению, он говорил про выбор.

«Тимур задавал этот вопрос, чтобы просто посмотреть, как девушки будут отвечать. Ему было важно, чтобы она ответила – что ей действительно хочется. Чтобы участница не смотрела на него, не переживала – вдруг ее ответ не понравится», — объяснила Катя.

В последней серии «Холостяка» Тимати тоже объяснял свой посыл.

«Ключевой ответ на этот вопрос состоит в том, что тебе надо выбирать то, что нравится тебе. Если ты сейчас хочешь съесть дыню – ешь. Если арбуз – бери его, не думай», – отмечал Тимати.

Тимати не раз говорил в интервью, что ему мешает популярность в личной жизни. Зачастую, девушки так сильно стараются ему понравиться, что теряется искренность.

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