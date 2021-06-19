Обвиненный в домогательствах знаток из «Что? Где? Когда?» дал первый комментарий

Михаил Скипский — известный участник игры «Что? Где? Когда?» и учитель в Петербургской школе. Одна из учениц обвинила его в домогательствах. Мол, когда ей было 15 лет, обладатель «Хрустальной совы» приглашал ее в кафе и пытался поцеловать. А во время летних каникул и вовсе трогал за ягодицы в баре.

После — еще несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Некоторые из них выкладывали скриншоты переписки с ним, где Михаил позволяет себе откровенные шутки.

Разумеется, разгорелся скандал. Поклонники «Что? Где? Когда?» потребовали тут же уволить Скипского. Однако руководство шоу на это не пошло. Более того, не было проведено внутреннее расследование, чтобы разобраться в произошедшем.

Знатоки стали массово уходить из шоу. Сначала Михаил Малкин, Лев Кертман и Кирилл Чернышев. Затем Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули…

Долгое время Скрипский хранил молчание, но на удивление ответил «Комсомолке», журналисты которой попросили его прокомментировать – почему его коллеги покидают передачу?

«Здравствуйте! Как и зачем я буду комментировать официально или неофициально поступки и слова людей, с которыми почти не знаком?! — написал «КП» знаток. — Это касается и режиссерской группы, и игроков, которых вы упомянули. Вы наверняка знаете, что общение «знатоков» с прессой происходит только после утверждения этого общения с пресс-службой телекомпании «ТВ-Игра». Можете подать туда запрос».

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