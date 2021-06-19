70-летняя Крючкова встретилась со взрослым сыном и увидела подросших внуков, живущих во Франции

Светлана Крючкова знакома многим зрителям, так как снималась во многих фильмах и является артисткой РСФСР. Многие также любят песни в ее исполнении. Несмотря на то, что женщина скоро отметит 71-летие, она продолжает сниматься в кино и играть в театре. При этом ее редко можно увидеть на вечеринках и светских раутах. Однако она согласилась принять участие в шоу «Привет, Андрей!», где увиделась с родными и друзьями.

На этот раз в студии Крючкова появилась в шифоновом наряде в пол с черной жилеткой. Она с радостью исполнила несколько песен, которые очень любит. А вот ведущий Андрей Малахов устроил для нее сюрприз. В студию пришел сын артистки Александр. Он играл на гитаре. Рыжеволосый парень готовится к свадьбе со своей возлюбленной Анной.

«Я эту невесту знаю 26 лет. Она была нашей соседкой. В пять лет они подружились и заявили, что у них есть свидетельство о браке. Это в пять лет! А потом мы уехали из этого двора, а потом вернулись. Они стали снова дружить», — поделилась Светлана.

«Старший, вот какие поразительные у меня дети, от меня отличаются эти, а старший со своей женой вместе 22 года. К сожалению, видите, что творится. Только по телефону можем общаться, включать видео. Почти два года мы не виделись, и с внуками. Я прошу поставить Антона и Полину у стенки, я хочу посмотреть, как они выросли. Они же другими стали», — рассказала артистка.

Однако и Дмитрий приехал к маме накануне ее дня рождения. Крючкова не могла сдержать слез, когда обняла наследника. «Внуки говорят по русски оба», — заверил мужчина. В студии показали видео, на котором малыши поздравляют актрису.

«С днем рождения, бабушка! С днем рождения бабушка, я тебя очень сильно люблю на все страны. Пока, бабушка», — сказали Антон и Полина.

Также в студии Светлана вспомнила, как у нее обнаружили опухоль. Она тогда обратилась к врачам, а также окунулась с головой в веру. Женщина в 2015 году приехала в Гамбург. Она стала ходить в местный храм и подружилась со священником. Позже артистка поборола недуг. По словам Крючковой, она должна снова туда поехать для обследования, но границы закрыты, что мешает ей это сделать.

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