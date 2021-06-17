Как снимают шоу «Орел и Решка. Земляне»: африканский Иерусалим, дикие племена и первые следы человека

Впервые популярное трэвел-шоу расскажет не о местах, а о людях, живущих на нашей планете. Ведущие сезона — певица Мишель Андраде и блогер Кирилл Макашов познакомятся с удивительными народами мира.

В преддверии нового выпуска журналисты Teleprogramma.pro узнали уникальные факты с первых съемок нового сезона трэвел-шоу.

Эфиопия — место, где появились первые люди

Эфиопия – это самая настоящая энциклопедия землян. Здесь живет 100 разных народов. Именно поэтому первый выпуск сезона был снят в Эфиопии — стране, которую ученые называют местом зарождения человеческой жизни. Именно в Эфиопии нашли человеческий скелет, которому 3 миллиона 200 лет.

Эфиопские олигархи и обособленные племена

Эфиопия – страна контрастов. Здесь вас может пригласить в гости эфиопский олигарх и накормить до отвала. Эфиопы настолько гостеприимны, что хозяин дома даже может уступить гостю свою собственную кровать.

Но не все эфиопы предпочитают наслаждаться благами цивилизации. Съемочная группа проекта побывала в племенах, которые ведут одичалый образ жизни. Эти земляне не знают, что такое паспорт, унитаз, телефон, они спят на земле, а стены домов облеплены коровьим навозом.

Кения – хибара, как место для жизни

Несмотря на то, что Кения является активно развивающейся страной, чуть меньше половины населения живут в бедности. Они живут в хрупких будках из жестяных листов. Стены этих домов настолько тонкие, что в хибарах слышаться крики людей с улицы. Вместо туалета здесь – дыры в земле, в которую ежедневно испражняются десятки людей. Вместо душа – кабинки с настилом из мусора, в которых нужно поливать себя из таза.

Во время съемок в преступном районе Найроби к Кириллу Макашову подошли местные и, пообещав помочь с ночлегом, стали водить его по улицам, пытаясь завести в подворотню. Съемочная группа не на шутку испугалась.

Эмиратки-скайдайверы

Скайдавинг — один из видов парашютного спорта, только намного страшнее обычного. Основным отличием является свободное падение, и задача скайдайвера — проделать акробатические трюки и как можно позже раскрыть парашют. Скорость падения почти 200 км/ч.

Кто бы мог подумать, что этот спорт популярен у эмираток. Так, героиней одного из сюжетов стала арабская девушка-скайдавер, у которой больше 1000 прыжков.

Церкви под землей

«Пятница!» увидела африканский Иерусалим – священный город Лалибэла. Здесь прячется чудо — 11 уникальных подземных храмов. Эти церкви высечены в скалах, уходят в глубь на 30 метров и, по легенде, были построены за одну ночь. Храмы возвели под землей, чтобы их не нашли и не осквернили еретики. Все 11 храмов связаны траншеями, тоннелями и норами.

«Орел и Решка. Земляне» с 13 июня по воскресеньям в 12:00 на телеканале «Пятница!»

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