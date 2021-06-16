«Модный приговор»: как народные промыслы сочетать с современными нарядами

Рассказываем о выпусках, которые появятся в эфире Первого канала с 15 по 18 июня.

Всю эту неделю рубрика «Модные советы» будет рассказывать о народных промыслах и их интеграции в современные модные наряды: елецкое кружево, крестецкая строчка, павловопосадские платки.

«Она носит простые повседневные вещи»

Во вторник участниками «Модного приговора» стала семья китайцев, которые очень любят Россию. Лю Синь с самого детства, еще в Китае, пел русские песни, танцевал русские танцы. Фанфан — домашнее имя его жены, она приехала в Москву учиться и влюбилась в нашу страну. В программу обратился Лю Синь, он обеспокоен тем, что всякий раз во время шопинга у него с женой возникают разногласия.

Лю Синь хочет видеть жену яркой, но Фанфан — классическая китаянка, носит сдержанную деловую одежду, простые повседневные вещи. Яркие у нее только национальные костюмы, и то их выбирает муж. Лю Синь попросил «Модный приговор» научить Фанфан подбирать стильные запоминающиеся образы.

«Моя жена – базарная тетка!»

Среда. Несколько лет назад Владимир познакомился с «принцессой», а теперь почему-то живет с «базарной теткой». Каждый год Владимир на несколько месяцев сбегает от своей жены Татьяны на родину, в Болгарию, чтобы хоть немного отдохнуть от семейной жизни. Подруга Анна, бывшая участница программы, очень переживает за Татьяну, ведь та на волосок от того, чтобы лишиться мужа и семейного счастья.

«Сестра выпадает из реальной жизни»

Четверг. Ирина волнуется, что ее двоюродная сестра стала выпадать из реальной жизни и заигралась в вымышленных персонажей. После потери любимого супруга Светлана стала все меньше интересоваться собой и своей жизнью.

С утра она ухаживает за многочисленным скотом, который разводит, а вечером превращается в звезду интернета, устраивает театрализованные выступления, не боясь прослыть «сумасшедшей из деревни».

«Мне не нравится тинейджерский стиль жены!»

В пятницу главный истец — муж героини ирландец Патрик — подключился по видеосвязи. Он рассказал, как любит свою русскую жену Валерию, однако недоволен ее гардеробом. Брат Валерии пришел в студию, чтобы поддержать Патрика. Им обоим не нравится тинейджерский стиль героини.

В один голос они заявили, что ей пора избавиться от спортивных костюмов, безразмерных футболок, нелепой обуви и начать одеваться женственно и элегантно – под стать мужу, у которого, между прочим, королевские корни. Валерия же считает, что в одежде главное – это комфорт. Смогут ли ее переубедить стилисты «Модного приговора»?

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