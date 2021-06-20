Громкие игровые скандалы в клубе «Что? Где? Когда?»

По идее в «Что? Где? Когда?» есть строгие правила, судьи, распорядитель, всевидящее око ведущего Бориса Крюка и нет повода для криков, как в политических шоу. Но в последнее время скандалы самого разного толка все чаще сотрясают клуб.

«Телепрограмма» собрала несколько конфликтов, случившихся прямо во время эфира и связанных сугубо с вопросами и ответами.

Под крылом самолетика

В этом году в третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?» против телезрителей играла команда Виктора Сиднева. При счете 4:5 распорядитель вынес приспособление (см. фото). Вопрос звучал так: «За кулисами находится то, для чего предназначено приспособление. Что там?» Перед вопросом ведущий дал подсказку: пожалел, что в его детстве этого не было. Команда взяла дополнительную минуту в кредит.

На вопрос отвечала Инна Семенова, у которой четкой версии, по сути, и не было — лишь очертания. Ведущий начал помогать девушке: мол, ну давайте, вставьте вот сюда листочек, вы же это хотели сделать. Семенова не поняла: «А что я хоте-

ла?» Защитник телезрителей Дмитрий Брейтенбихер, не выдержав, предложил: «Давайте, может, послушаем ответ!» Ответ все же был дан, и правильный: бумажный самолетик. Счет стал 5:5, но было очевидно, что ведущий откровенно помог Инне. Поэтому Брейтенбихер резонно предложил выплатить телезрителю за вопрос 50 тысяч рублей — в виде компенсации. Тут-то и началось.

— Так нельзя вытягивать, на мой взгляд, — подчеркнул защитник телезрителей.

— Так давайте засчитаем им поражение, — предложил ведущий.

И капитан команды Виктор Сиднев, вскипев, с этим предложением внезапно согласился. А ведущий объявил, что команда проиграла со счетом 4:6! Не все сразу поняли, что Сиднев не согласился с тем, что Семенова ответила на вопрос с помощью ведущего и, стало быть, знатоки взяли очко нечестно, а, наоборот, возмущен, что кто-то кого-то в чем-то подозревает.

— Нам никто не подсказывал! — заявил Сиднев. — И я восхищен игрой Инны.

Началась новая дискуссия, по ходу которой Брейтенбихер подчеркнул, что не требует присудить знатокам поражение, а лишь считает, что помощь ведущего была очевидной и зритель заслужил денежную компенсацию. В итоге ведущий откатил счет до 5:5. Но это команде не помогло: на решающий вопрос она отвечала досрочно, чтобы вернуть ту самую минуту в кредит. И ошиблась, уступив таким образом со счетом 5:6.

Уборка правильного ответа

В 2019 году в финале летней серии за победу билась команда Бориса Белозерова. При счете 4:5 Ким Галачян отвечал на вопрос: «Для чего в салонах самолетов иногда прячут красные карточки?» Игрок предположил, что таким образом авиакомпания проверяет качество уборки салона.

Ответ был верным, но ведущий по традиции начал задавать уточняющие вопросы: уборку кого конкретно имеет в виду Галачян? Тот сказал, что после рейса самолет приводят в порядок стюарды (на самом деле уборщики), что было неправильно, и ответ не засчитали.

В итоге команда Бориса Белозерова проиграла со счетом 4:6. Зрители загрузили соцсети гневными комментариями: почему ведущий не засчитал чистейший ответ, ведь в вопросе не было уточнений, кто именно убирает самолет? Ровшан Аскеров, присутствовавший в зале, как всегда пошел против ветра и написал в Фейсбуке:

«Цена слова. Избыточно упомянул — имей мужество отвечать за это. Лишние слова наказуемы. Тьма примеров в истории этой игры. Так что проиграли раунд заслуженно».

Пропавшее слово

В выпуске от второго июня 2001 года команде Алексея Блинова вынесли на игровой стол тарелки с мясом, просом, колесо и черный ящик. И задали вопрос: «Почему они оказались вместе и что в черном ящике?» Федор Двинятин предположил, что в черном ящике серсо — игра, где нужно ловить палочкой обруч.

По его версии, это четвертое слово в русском языке, которое заканчивается на «со». Ход мыслей был верным, но официально верный ответ был другим. Ящик оказался пуст, потому что, по мнению телезрителя, нет больше в русском языке слов с окончанием на «со».

Кандидат филологических наук Двинятин был обескуражен. Но ведущий отказался принять ответ, сославшись на то, что «серсо» в русском языке — эмигрант, то есть имеет чужеземное происхождение. Заручившись поддержкой адвоката Михаила Барщевского, защищавшего в те годы интересы знатоков, игроки продолжили спорить — слово можно найти в любом словаре русского языка. И Крюк воскликнул: «Да заберите себе это очко! Нужна вам эта подачка? Заберите». Команда Блинова повела 3:2, а затем выиграла 6:5.

Смотрите также: