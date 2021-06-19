Стартовали съемки нового сезона шоу «Фактор страха»: что мы там увидим

Нет в России человека, который ни разу не использовал в своем лексиконе словосочетание «страшно интересно». Хотя не всякий иностранец его поймет - мол, вам все-таки страшно или интересно?

Но нам-то ничего объяснять не надо, в том числе и потому, что нет ничего интереснее страхов, особенно своих собственных. Именно с ними и пытались разобраться участники популярнейшего в начале нулевых шоу «Фактор страха», которое спустя 16 лет возвращается в телеэфир.

В Тулу — со своими фобиями

В России впервые познакомились с «Фактором страха» в 2003 году, когда отечественная адаптация популярного американского формата Fear Factor стартовала на канале НТВ. Участники должны были выполнить различные задания, причем не только сложные, но и неприятные: кто-то, допустим, мог с легкостью прыгать с большой высоты или вбегать в горящий дом, но при этом пасовал, когда приходилось есть насекомых.

Конкурсанты сражались в том числе и со своими фобиями, что придавало проекту особую остроту. Ведущим шоу стал Владимир Турчинский, чей уверенный внешний вид как бы говорил участникам: ребята, берите пример с меня и ничего не бойтесь. После первых двух сезонов Турчинского заменил Кирилл Набутов, являвшийся также одним из продюсеров шоу.

Кстати, сейчас, когда начинают вспоминать российскую историю проекта, порой ошибочно говорят, что Набутов появился в шоу после смерти Турчинского — разумеется, это не так. Владимир скончался спустя пять лет после ухода из «Фактора страха», а сам уход был связан с большой загруженностью актера в кино.

Проект оказался весьма дорогостоящим — первые два сезона снимались в Аргентине. Несмотря на зрительский интерес, в адрес шоу звучали и упреки — в частности, задания, связанные с поеданием насекомых, многим из телекритиков казались переходящими грань приличия.

Для триумфального возвращения, наверное, логично было бы подобрать какие-то экзотические локации, где и насекомые (их, видимо, опять включат в меню) пострашнее, и пейзажи поэффектнее. Однако до Аргентины и прочих далеких стран сейчас добраться сложно, поэтому продюсеры выбрали более более патриотичный вариант — Тульская область.

Именно здесь (в частности, на территории Тульского кремля и аэродрома Клоково) проходят съемки нового сезона. Кстати, съемки третьего и на данный момент последнего сезона тоже стали «домашними» и проходили в Сибири.

От Милохина до Цоя

В правилах принципиальных изменений нет. В каждом выпуске соревнуются шесть участников, их ждет три испытания (они будут самими разными — на время, на выносливость, связанные с огнем, водой, высотой, страхом перед животными и насекомыми). Справился — идешь дальше, нет — выбываешь. Во второй этап проекта проходят лишь четверо, в финал — двое.

Что касается участников, то канал-вещатель воспользовался служебным положением и включил ведущих НТВ — Илью Федоровцева, Михаила Генделева, Эльмиру Эфендиеву и других — в список соискателей главного приза. К ним примкнут известные персоны, представляющие кино, спорт и шоу-бизнес: Алексей Немов, Алексей Ягудин, Денис Никифоров, Сати Казанова, Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Александр Емельяненко, Настасья Самбурская, Даня Милохин, Давид Манукян, Никита Пресняков…

Общее число претендентов — 48. Ведущим проекта стал экс-солист группы MBAND и триумфатор первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой. «Люди любят пощекотать себе нервы, потому что именно в такие моменты, когда их жизнь под угрозой и они испытывают страх, вырабатывается адреналин, организм ощущает, что смерть где-то близко, и это всегда будоражит», — утверждает Анатолий. И с ним сложно не согласиться.

Новый сезон «Фактора страха» выйдет на НТВ в этом году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Голландский связной

Шоу Fear Factor, дебютировавшее на канале NBC в 2001 году, не является оригинальным — американцы позаимствовали формат у голландцев, которые еще в 1998 году запустили проект Now or Neverland («Сейчас или никогда»). Голландскую версию в России никогда не показывали, а вот американское шоу наша публика видела.

Для разогрева зрительского интереса переводные выпуски Fear Factor крутили на НТВ примерно в течение полугода перед стартом российской версии, ну а с 2012 года американский «Фактор страха» показывали сначала на Муз-ТВ, позже — на канале «Ю», а затем — на российском MTV.

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