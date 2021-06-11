Звездный отец Валерий Меладзе встретил на телешоу перспективную няню

Артист как раз заботится о новорожденной дочери без помощи сиделки.

Валерий Меладзе стал участником вокально-детективного шоу «Я вижу твой голос». Среди других звезд 55-летний певец попытался разоблачить людей без слуха, выдающих себя за вокалистов. Компанию ему составили Лариса Долина, Алексей Чумаков, Ольга Шелест, Николай Фоменко и рэпер ST.

Как рассказали представители канала «Россия», против профессионалов сцены вышли инженер-строитель, чемпионка по жиму штанги, ярый фанат Робби Уильямса, коллекционер этнических музыкальных инструментов, продюсер музыкальной группы и весьма колоритная няня. Последняя очень заинтересовала Меладзе с первых минут передачи.

«Вот эта няня мне очень нравится!» — воскликнул Валерий.

Коллеги по шоу одобрили его выбор и посоветовали певцу запросить у эффектной сиделки резюме.

Напомним, что 12 апреля мужчина в шестой раз стал отцом: его жена Альбина Джанабаева родила артисту дочку, которую назвали Агатой. Звездные родители отказались от услуг няни, что тут же отразилось на их привычном образе жизни. Может, сейчас Меладзе уже поменял свое отношение к сиделкам?

Что вышло из встречи певца с таинственной нянечкой, мы узнаем в шоу «Я вижу твой голос» — 11 июня в 21:00 на канале «Россия».

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