Бывший игрок КВН поделился мнением, из-за чего может закрыться передача

Продюсер Константин Обухов считает, что «Клуб веселых и находчивых» непотопляем, но все-таки есть условие, которое может привести к его гибели.

Продюсер «Comedy Баттл» и других проектов ТНТ, а также бывший игрок команды КВН «Станция Спортивная» Константин Обухов стал гостем YouTube-шоу «Предельник». Мужчину спросили, что, по его мнению, нужно поменять в «Клубе веселых и находчивых», но он в ответ заверил, что любая попытка что-то изменить в передаче — это большая ошибка.

«Мое мнение: КВН вообще не надо трогать. Вот он есть и есть. Зачем его менять? — удивился Обухов. — Если бы меня позвали туда, как продюсера, я бы ничего не смог сделать с КВН. Там все работает, нравится это кому-то или нет. Там люди играют, на Сочинский фестиваль приезжают…»

Константин сравнил передачу с поездом, который невозможно столкнуть в рельсов. Но все же поделился своей теорией, что может «убить» КВН. Для этого, по мнению юмориста, на несколько лет должен прерваться Сочинский фестиваль клуба.

«Потому что это центр силы — туда съезжаются все. Я помню свой первый приезд: ты приезжаешь и понимаешь, что ты в большом котловане людей, которые куда-то лезут, карабкаются, хотят доказать. И вот это является движущей силой КВН», — пояснил продюсер.

Он также отметил, что главный элемент Клуба — это люди. В передачу всегда приходят молодые лица и приносят с собой что-то новое. В ответ, несмотря на все несовершенства организации программы, они получают опыт, который потом позволяет им быть успешными в дальнейшей карьере. Так произошло с самим Константином.

Смотрите также: