«Мечтаю выйти замуж за Путина!»: кто пришел в «Модный приговор» на этой неделе

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 8 по 11 июня.

«Она носит спортивную одежду и джемпера!»

Вторник. Ринат хочет видеть свою жену в сексуальных платьях и вещах, подчеркивающих фигуру, но вместо этого Лейсан носит спортивную одежду и джемпера, украшенные блестками. Муж в недоумении, почему его жена одевается как мамочка в декрете, хотя в декрете находится сам Ринат.

Лейсан называет Рината своим султаном, но совершенно не соответствует званию султанши. Лейсан же считает, что она выглядит вполне достойно, а если супруг хочет видеть ее султаншей, то тогда должен обеспечить ей соответствующую жизнь. Смогут ли стилисты поменять стиль Лейсан и добавить новых красок в отношения супругов?

«Мечтаю выйти замуж за Путина!»

В среду в программе две сестры. Екатерине кажется, что у ее сестры «подтекает чердачок», она не одобряет Верин образ жизни. Екатерина уверена, что Вере пора спуститься с небес на землю, в ее 38 лет нужно мечтать не об олигархах и президенте, а о нормальном работящем мужчине. Екатерина считает, что ее сестра очень ярко и эпатажно себя ведет:

«Она невменяемая! В таком возрасте нужно быть скромнее. Она одевается так, будто ей через 5 минут нужно выходить на сцену и очаровывать Филиппа Киркорова».

С детства Вера отличалась неординарностью, пыталась привлечь к себе внимание и найти любовь окружения, так как в семье она была нелюбимой дочерью. Героиня бегала за олимпийскими чемпионами, врывалась в гримерки российских звезд, мечтала выйти замуж сначала за Путина, потом снизила планку до Киркорова.

Она посвящала ему песни и стихи, путешествовала за ним по стране. Она уверена – если выглядеть как серая мышь, то ни один олигарх на нее не посмотрит, а без леопардовых лосин невозможно очаровать короля эстрады. Программа «Модный приговор» приготовит для Веры большой сюрприз.

«Она носит только обтягивающие вещи!»

Четверг. Артур и Оксана – бывшие любовники, три года они были вместе. Пара уже шесть лет как рассталась, но продолжает дружить. Осталась в их отношениях какая-то недосказанность. Артур говорит, что сделает предложение, если Оксана изменится. А Оксана возражает, что он ей уже не нужен.

Артуру не нравится то, что его бывшая носит только обтягивающие вещи. Он уверен, что лишний эпатаж не поможет в поисках принца. А может он все еще рассчитывает вернуть Оксану и привел ее на программу, чтобы преобразить именно для себя? После расставания с Артуром Оксана приняла непростое решение – отрезать все, что так мешало жить, и легла под нож пластического хирурга.

«Раньше я носила одно платье до дыр, потому что больше ничего не налезало. Теперь я буду максимально баловать и радовать себя. За хлебом на каблуках – да. На пикник в платье – да. Выносить мусор при полном параде – да. И никто мне этого не запретит!»

Оксана уверена – она давно переросла Артура, он останется «старым холостяком», и у их пары нет будущего.

«Ушла жить в бытовку»

В пятницу модный суд разбирает непростую историю.

«25 лет я прожила с мужчиной, которого никогда не любила! – рассказала Светлана в начале программы. — Два года назад я оставила все мужу и детям и ушла жить в бытовку. Да, у меня нет нормальных условий, и моя самая большая мечта – это помыться в ванной, но я наконец-то свободна! Я счастлива!»

Сын Светланы Александр уверен, что спасти маму может только «Модный приговор».

«Мне иногда бывает за нее стыдно, — признался Александр. — Она одевается как ребенок и ведет себя так же».

Света чувствует вину перед сыном, она мало времени уделяла его воспитанию. Александр на маму не обижается, но вот переодеть ее хочет.

«Сейчас она живет одна в доме, где нет никаких удобств. Мне бы очень хотелось, чтобы мама почувствовала себя нужной и женственной».

После преображения Света поняла, что мечтать ей надо не о ванной, а о небольшой съемной комнате с удобствами.

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