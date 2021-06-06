«Тимур переносит негативный опыт»: победительница «Холостяка» рассказала о разрыве

Только на прошлой неделе отгремел на всю страну финал очередного сезона шоу «Холостяк» с Тимати в главной роли. А уже накануне рэпер со своей избранницей Катей Сафаровой красовался на красной дорожке премии Муз-ТВ. А между тем, победительница проекта третьего сезона, где главным героем был тоже Тимур, но только Батрутдинов, — Дарья Канануха рассказала, почему прекратила отношения с шоуменом.

Дарья и Тимур не общаются с 2015 года. За это время девушка успела выйти замуж за бизнесмена, построить свой бизнес в сфере психологии и переехать с мужем в Казань. И только сейчас она назвала причину, по которой перестала общаться с шоуменом.

«Тимур переносит негативный опыт прошлых отношений на всех девушек вокруг. Мне крайне не понравились его слова про эскортниц среди участниц шоу. Общаюсь с девчонками из своего сезона и уверена, что среди них таковых нет», — цитирует Канануху «СтарХит».

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