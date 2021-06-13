Сколько получают участники популярных телешоу и как тратят заработанное

В финале шоу «Холостяк» на ТНТ рэпер и бизнесмен Тимати подарил победительнице шоу Екатерине Сафаровой кольцо с бриллиантом в 7,7 карата.

Говорят, оно стоит больше 20 млн руб. и стало самым дорогим за всю историю шоу не только в России, но и во всем мире.

Катя утверждает, что украшение стало ее собственностью. Верится с трудом, ведь в подобных шоу редко говорят правду. Но есть на ТВ программы, где участники в самом деле могут неплохо заработать. Рассказываем, как и сколько.

«Танцы»: 6 млн руб.

Этой весной в последнем сезоне шоу «Танцы» (ТНТ, проект закрыт) победил 31-летний Алексей Мечетный. Танцор получил главный приз — 6 млн руб. Мечетный сообщил, что потратит его на погашение кредитов и прочих долгов своей семьи.

«Последний герой»: 5 млн руб.

Девятый сезон реалити-шоу «Последний герой» (ТВ-3) снимали в Африке, на Занзибаре. Месяц назад приз в 5 млн руб. выиграл 33-летний Роман Никкель. В Оренбургской области счастливчик работает трактористом, механизатором и водителем в фермерском хозяйстве, зарабатывает 30 тыс. руб. в месяц.

У Романа от первого брака трое детей, во втором уже двое. Выигрыш в 5 млн рублей он потратит на строительство просторного дома, где будет жить с женой и пятью сыновьями.

«Голос»: 1 млн руб.

В различных вариациях популярного вокального шоу «Голос» (Первый канал) тоже есть денежные призы. 13-летний петербуржец Владислав Тюкин в мае победил в очередном сезоне «Голос. Дети». Его не только наградили сертификатом на запись песни, но и вручили 1 млн руб. Практичный подросток решил вложить деньги в акции — в надежде, что так он сможет заработать на платное обучение в университете.

Победительница последнего сезона «Голос. 60+» 91-летняя Дина Юдина, получив 1 млн руб., часть его пожертвовала на борьбу с коронавирусом в родном Питере — перевела некоторую сумму в больницу района, где живет. Оставшиеся деньги поющая бабушка направила на помощь детям и внукам. Себе практически ничего не оставила: Юдина сообщила, что у нее приличная пенсия блокадницы плюс она получает надбавку за работу на Севере, вот и пустила выигрыш на добрые дела.

А вот 17-летняя Яна Габбасова, победившая в последнем сезоне взрослого «Голоса», свой миллион потратила на путешествие по России и домашнюю студию звукозаписи.

«Ну-ка, все вместе!»: 1 млн руб.

На днях в эфире музыкальных радиостанций зазвучала песня «Стена непонимания», которую исполнила Сюзанна Мелконян. 28-летняя вокалистка весной выиграла в шоу «Ну-ка, все вместе!» («Россия 1») — ей досталась студийная запись сингла, который написали специально для нее, ротация на радио, а также 1 млн руб.

«Я вижу твой голос»: 1 млн руб.

Эта программа и сейчас в эфире («Россия 1»), судьбу миллиона определяют в конце каждого выпуска. Участник с помощью звезд разоблачает лжевокалистов. Если он угадывает среди шести героев настоящего исполнителя, то получает деньги. Недавно миллион выиграл акушер-гинеколог, отец троих детей Михаил Цурцумия. Деньги он вложит в строительство деревянного дома для своей семьи.

«Удивительные люди»: 1 млн руб.

Чемпионом пятого сезона шоу «Удивительные люди» («Россия 1»), где демонстрируют уникальные способности, стал гений математики Дмитрий Борисов, который решил в уме сложнейший пример. Борисов получил за победу сертификат на путешествие по России и деньги в размере 1 млн руб.

Руководитель инженерного центра с уникальными математическими способностями после передачи получил массу предложений о работе за рубежом. Однако Дмитрий решил остаться на Родине, а деньги потратит на разработку и патенты на игры для ментального мышления, развитие сайта, открытие школы.

«Пацанки»: 1 млн руб.

В пятом сезоне шоу «Пацанки» («Пятница!») победила 20-летняя Анастасия Петрова.

Девушка рассказала о судьбе выигрыша: «Я получила миллион минус налоги. Из них 500 тысяч отложила на ремонт своей квартиры. 200 тысяч — это моя подушка безопасности, которая лежит вместе с остальной суммой. Из нее могу брать деньги, но даю себе четыре дня, чтобы вернуть их обратно».

Петрова намерена работать фотографом и мечтает пройти кастинг на шоу «Последний герой».

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