«Настаивает, что он биологический отец»: Любовь Тихомировала встретилась с поклонником матери

Любовь Тихомирова известна зрителям по таким картинам, как «Воронины», «Молодожены», «Обратная сторона любви», и другим кинолентам. Два года назад она рассталась со своим мужем. Девушка заботится о шестилетней дочке Любаве и при этом много работает. На усталость она жалуется маме Елене, а вот с отцом актриса не общается, так как он ушел из семьи. Но недавно звезда узнала, что, возможно, ее папа — другой человек.

В эфире передачи «На самом деле» Тихомирова появилась в подавленном состоянии. Она призналась, что ей позвонили из юридической компании и сообщили, что некий мужчина запрашивает ее данные, чтобы подать в суд на алименты.

«Тема достаточно болезненная. Он настаивает, что он биологический отец. По средством суда он хочет принудить меня, чтобы я сделала ДНК-тест. Чтобы потом я могла выплачивать алименты ему, помогала как-то. Позже я связалась с ним через юристов. Я знаю, что у меня есть отец один единственный, который растил меня до подросткового возраста», — поделилась актриса.

По словам Тихомировой, она не видела родного папу 20 лет. Однако в студии девушка встретилась с предполагаемым отцом Виктором Поливаловым. А вот мама артистки сначала не хотела приходить в студию, но потом передумала. Женщина сначала заверила, что не узнает мужчину, но потом призналась, что знает его, но не имела с этим человеком никаких личных отношений.

Ведущий Тимур Еремеев в свою очередь признался, что отыскал родного папу Любови, но он отказался говорить, когда услышал имя дочки.

«Он женился второй раз. Там у него женщина с двумя детьми, которых он принял», — пояснила актриса.

А вот Виктор заверил, что никогда не заводил разговор об алиментах. Мужчина подчеркнул, что просто хочет узнать, его ли это дочь. А вот мама Тихомировой отметил, что это исключено.

«Он просто меня везде преследовал. Он смотрел на мою походку. Маньяк какой-то», — подчеркнула Елена.

При этом ДНК-тест она запретила проводить между дочкой и Виктором. Но проверка на полиграфе помогла разобраться в ситуации. Подруга Елены соврала Поливалову, что та родила от него ребенка. Также выяснилось, что у Виктора не было интимной близости с мамой актрисы, а значит, он не папа Любови.

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