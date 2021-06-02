Возможность спеть в эфире: объявлен кастинг в новое шоу «Караоке в большом городе»

С каждым годом на телевидении появляется все больше передач. После пандемии, как никогда, люди хотят видеть позитивные шоу. Именно такой проект запускает канал «Муз-ТВ». Более того, у любого желающего есть возможность стать его участником, просто пройдя кастинг.

Новый музыкальный телепроект получил название «Караоке в большом городе», где будет главенствовать такой любимый многими формат, как караоке. Команда телеканала приедет в разные города и даст возможность спеть в эфире всем желающим. Спеть можно будет любую песню, которую не будут оценивать специальные судьи. Участники будут соревноваться друг с другом в пении прямо на улицах своего города, получать баллы и выигрывать денежные призы на месте.

Добавим, что съемки шоу пройдут уже этим летом в Нижнем-Новгороде, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Тюмени. Стоит отметить, что вести и подбадривать участников будет один из самых позитивных людей в стране Пухляш, которого зовут Дмитрий Красилов. Он прославился год назад, когда снялся в клипе группы Little Big.

К слову, свои шансы попасть в шоу можно увеличить, спев на даче, дома. Но главное, видео нужно выложить в соцсети с хэштегом #караокемузтв или на сайте канала muz-tv.ru. А если у тебя нет телефона или камеры, то можно найти в своем городе караоке-будку «Bellis box», исполнить песню из каталога, и программа автоматически загрузит твое видео в базу потенциальных участников.

«Караоке — это мое самое любимое в списке дел с компанией, потому что поорать в микрофон и под музыку — это полнейшая оторва для души. У меня есть две песни, которые я каждый раз исполняю несмотря на место. По странному стечению обстоятельств, это оба трека Олега Тернового «»Мой будущий бывший» и «Прочь», — поделился сам Дима.

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