Жертва скопинского маньяка и финалисты «Голос. Дети»: герои «Модного приговора» этой недели

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 1 по 4 июня.

Во вторник программа посвящена Дню защиты детей

В программе выступят финалисты шоу «Голос. Дети» и вокально-музыкальная академия «Утренняя звезда», исполнив кавер «Песенка Мамонтенка» и «Кредо».

Герои вторника – многодетная семья. Константин познакомился с Анной, когда она была на восьмом месяце беременности. Он принял ее с двумя детьми, и потом она еще родила ему троих. Мужчина искренне надеялся, что после родов его любимая начнет одеваться женственно, но этого не случилось.

Даже в ЗАГС Анна пришла в спортивном костюме. Вместо обычных трех выходов, героиня появится на подиуме 5 раз — каждый раз с одним из своих ребятишек, начиная с самого младшего, которому годик. В самом конце на сцену выйдут одновременно пять детей и их сказочно похорошевшая мама Аня.

«Моя мама одевается как подросток!»

Среда. «Моя мама одевается как подросток. Ей давно за 50, а она до сих пор носит откровенные наряды!» — жалуется Марина. Лариса тщательно скрывает свой возраст: короткие юбки, топы с декольте и кожаные лосины – ее любимая одежда, из-за которой ее дочери приходится краснеть перед друзьями.

Претензии дочери Ларисе непонятны, ведь она уверена, что своим внешним видом помогает Марине устроить личную жизнь. «Хочешь узнать, как будет выглядеть твоя жена в будущем, взгляни на ее мать. Вот я и предстаю во всей красе!» — объясняет героиня. К тому же Лариса уверена, что только в откровенных нарядах сможет найти мужчину своей мечты: надежного, обеспеченного, а главное — с серьезными намерениями.

Жертва маньяка…

В четверг героиней «Модного приговора» станет женщина, пережившая чудовищное насилие. Екатерина Степанова (в девичестве Мартынова) в 13 лет стала жертвой маньяка, который удерживал ее вместе с еще одной девушкой на протяжении почти четырех лет в бункере под землей.

В эксклюзивном интервью Надежде Бабкиной Катя поделится историей пути от момента освобождения до настоящего времени. Она расскажет, что помогло не сломаться и стать по-настоящему счастливой женщиной.

Как она научилась вновь доверять мужчинам. Как родные пережили ее заключение. Как она познала радости материнства. Впервые на телевидении появится муж Екатерины. Поддержать героиню придет певица Надя Ручка, а певец Дмитрий Колдун исполнит потрясающую композицию «Дай мне силу».

«Мать разменивается на любовников возраста своей дочери!»

Пятница. Алена — деловая женщина, директор крупной компании, но каждый день вместо строгого костюма она выбирает яркую розовую футболку, ковбойскую шляпу и наносит яркий макияж. Алена считает, что истинный лидер иначе выглядеть не может и должен всегда быть в центре внимания.

Ее дочь Настя пребывает в легком шоке от маминых нарядов и от ее бурной личной жизни. Вместо поиска единственного достойного мужчины, мать разменивается на любовников возраста своей дочери.

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