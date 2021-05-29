«Жизнь других» в Цюрихе: все дорого, а зарплаты копеечные

А вы знали, что в Швейцарии не существует официальной столицы? Жанна Бадоева отправляется в это воскресенье в Цюрих, чтобы разобраться, почему там так дорого.

Декретный отпуск в Швейцарии длится всего 14 недель, большинство молодых мам берет его после родов, чтобы восстановиться. Часто бывает, что схватки начинаются на работе. Но это никого не пугает. Женщина спокойно собирается и вызывает такси — так добраться до роддома дешевле. За вызов скорой помощи придется отдать 910 долларов. Медицина в Швейцарии страховая, но скорую страховка покроет, только если была угроза жизни. А роды – это процесс естественный.

Воспитание ребенка – дело семейное. В государственный садик его можно отдать только с 4 лет. До этого за ребенком смотрят папы, мамы, бабушки, дедушки, тети, дяди, в общем, любой родственник, который свободен. Частный детский сад для ребенка до 2-х лет стоит 125 евро за день. С 2-х до 4-х – 110 евро в день. Месяц детского садика обойдется родителям в 2740 евро! Даже с местными зарплатами – это дорого, поэтому швейцарцы оставляют ребенка в саду на 1-2 дня в неделю.

В Швейцарии дорого все, но и зарплаты не копеечные. Средняя зарплата школьного учителя – 8 тысяч евро, коммунальщик со стажем (дворник по-нашему) – получает 6 тысяч евро. Уборщики улиц никогда не используют моющие средства или химикаты – чтобы не отравлять городское озеро, они моют улицы питьевой водой.

Как ни странно, в Цюрихе полно бомжей. Есть люди, которые осознанно уходят бродяжничать – так в их понимании выглядит свобода. Свобода от вечной погони за успехом и деньгами. Однако государство заботится о них – раздает им пособия и еду, открывает больницы. Пособие для бездомных – 1820 евро в месяц, но на эти деньги трудно выжить, нужно платить за комнату в общежитии для бездомных (1100 евро в месяц) и покупать себе еду. История у бездомных почти всегда одинаковая – потеря работы, депрессия, алкоголь, бродяжничество.

Чтобы хорошо жить в Цюрихе, нужны действительно большие деньги. Средняя цена жилья – 730 евро за квадратный метр. Аренда маленькой однушки в хорошем районе обойдется в 4600 евро в месяц. Плюс 200-500 евро за коммуналку. Купить дом в Цюрихе может только гражданин Швейцарии. Любой иностранец не из стран Евросоюза получит отказ в покупке жилья. Более того, если ты купишь квартиру, ты обязан сделать так, чтобы в ней кто-нибудь жил, иначе соседям будет неуютно.

Знаменит швейцарский сыр здесь жарят, запекают, добавляют в самые разные рецепты. Во всей Швейцарии около 7 тысяч небольших сыроварен, большинство расположено в горах или в сельской местности. Сыровар высокого класса зарабатывает 8-9 тысяч евро в месяц. Сыроделы говорят, что качество сыра зависит даже от того, как корову подоили.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

Смотрите также: