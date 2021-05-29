«Если уж она тут, то мне точно странно отказываться»: Наталья Громушкина рассказала, кто сподвиг ее на участие в шоу «Три аккорда»

Актриса откровенно поговорила о своих выступлениях, жюри и конкуренции на проекте.

Экс-жена актера Александра Домогарова — Наталья Громушкина — назвала имя артистки, из-за которой пошла на проект «Три аккорда».

Знаменитость призналась, что по-разному относится к российским теле-шоу. Например, популярный проект «Маска» Громушкина недолюбливает. Так как считает эту передачу не совсем патриотичной. Наталья назвала «Маску» франшизой, а сама она предпочитает шоу российского производства.

К слову, актриса пробовалась и на проект Ильи Авербуха — «Ледниковый период». Однако телосложение и отсутствие спортивных навыков заставили знаменитость отказаться от танцев на льду.

«Приглашали на лед — пробовалась в пару к Леше Ягудину, но что-то не срослось, навыков не хватило. Плюс рост и вес, конечно, в этом деле тоже важны. Тягать дамочку больше себя, которая еще и не стоит на коньках, так себе удовольствие. Но я без обид и претензий. Тем более найти время, все бросить и вдруг начать заниматься фигурным катанием, не имела тогда никакой возможности», — вспомнила Громушкина.

А недавно Наталья появилась на сцене вокального шоу «Три аккорда», куда попала благодаря Елене Ваенге.

«Елена Ваенга, которая раньше была в жюри и вдруг изъявила желание стать участницей. Даже судьи были удивлены. Думаю, ну, если уж она тут, то мне точно странно отказываться, — призналась Громушкина «СтарХиту».

Смотрите также: