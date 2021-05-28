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«Могу с уверенностью сказать»: Тимати заверил, что финал «Холостяка» будет честным

Уже 29 мая рэпер сделает предложение одной из участниц проекта.

«Могу с уверенностью сказать»: Тимати заверил, что финал «Холостяка» будет честным
Тимати. Фото: Global Look Press

Еще прошлым летом стало известно, что Тимати будет новым героем шоу «Холостяк». Тогда организаторы заявляли, что на кастинги мечтали попасть более 30 тысяч девушек. Съемки проекта шли три месяца и вот день икс наступил. 29 мая рэпер назовет имя своей избранницы. Причем он не просто выберет одну из двух финалисток — Екатерину Сафарову или Алису Грабову. Он сделает ей предложение.

«Я с уверенностью могу сказать только то, что это будет самый крутой финал из всех возможных. Потому что он будет честный», — написал Тимур в своем Instagram.

К этому моменту рэпер заранее подготовился. Он заказал кольцо с бриллиантом в 7,7 карата у известного ювелира  Джейкоба Арабо.

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