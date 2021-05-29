Что осталось за кадром восьмого сезона «Холостяка»: форс-мажоры, смешные моменты и конфликты

В субботу, 29 мая, на ТНТ состоится долгожданный финал шоу «Холостяк», в котором оказались две фаворитки Тимати – Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. Самое дорогое кольцо в мировой истории шоу Тимур Юнусов подарит той девушке, которая смогла покорить его сердце.

Восьмой «Холостяк» стал самым обсуждаемым еще задолго до того, как его начали снимать, и рекордным по количеству новых главным героев правил. Например, впервые в российской истории шоу холостяк вручал не только красные, но также белые и золотые розы.

Как снимали восьмой сезон, какие случались форс-мажоры, с кем из участниц съемочной группы не удалось найти общий язык, что ели девочки, и что интересного осталось за кадром, рассказал продюсер проекта Армен Оганян журналистам Teleprogramma.pro.

Почти сорванная церемония роз и другие форс-мажоры

Пандемия внесла свои коррективы в производство восьмого сезона, большая часть которого снималась в Дубае. Ситуаций, из которых приходилось выпутываться во время съемочного процесса, как и в жизни, было очень много. Так, в первой серии должно было быть 16, а не 15 девушек. Но положительные результаты теста на коронавирус лишили одну из участниц возможности приехать на первую вечеринку.

Позже в Дубае по дороге на съемочную площадку потерялся реквизит вместе с постановщиком, который его вез. Группа передвигалась на машинах, просто вбивая в навигаторе названия локаций, но в самый важный момент, когда необходимо было срочно привезти нужные вещи, навигатор завел в другой в отель – оказалось, что при вводе адреса была выбрана другая локация: почти идентичный по названию отель этой же соцсети.

«Больше всего досталось ведущему – во время записи подводок летали вертолеты, а семья на соседней вилле праздновала что-то, – рассказывает Армен Оганян. – Уже в Москве девочки жили в квартире рядом с церковью. Естественно, как только мы собрались записывать ведущего – раздавался колокольный звон».

Кстати, в проекте должно было случиться еще одно свидание – на крытом склоне с искусственным снегом в Дубае. Но когда съемочная группа пришла туда, разница температур на склоне и в самом Дубае оказалось такой большой, что вся группа получила термический удар. Чтобы сберечь коллег, решили просто не делать это свидание.

Иногда владельцы заведений, которые давали согласие на съемки, отменяли свое решение буквально в последний момент.

Жизнь девушек на вилле

Один из самых частых вопросов — как и чем кормили девушек. И девочки, и съемочная группа питалась одинаково, а точнее – вместе, в буквальном смысле этого слова. В период съемок дубайская компания Emirates из-за пандемии сократила число рейсов, а вот их кейтеринг работал, и продюсеры договорились с ними на привоз еды на площадку.

«Десерты были волшебными, еда – как часто бывает на съемочных площадках, приелась к концу первой недели, – вспоминает Армен Оганян. – Бывало, приходилось исполнять некоторые прихоти девушек. На одной из церемоний Кристина Кустова попросила у Тимура что-то сладкое: печенье или пирожные. Постановщику проекта пришлось мчаться в ресторан гостиницы, чтоб найти их. Но в итоге этот момент в эфире не показали».

Почти всю одежду для девушек, в которой они блистали на церемониях, провозили из Москвы. Многие участницы снимались в личных вещах, все остальное – заслуга команды стилистов, которые сделали невозможное. Казусы случались: и туфли были больше, и пиджаки не по размеру, но в кадре участницы выглядели очень хорошо.

Свадебные платья для финала также выбирали стилисты. Все платья они отмеряют на себе. Но и девушки тоже высказывают свое мнение, которое стилисты принимают во внимание. Все участницы достаточно стильные и со вкусом, поэтому к их мнению прислушивались.

Отношения в коллективе и с Тимуром

По словам продюсеров, все участницы проекта были максимально не конфликтными. Естественно, были какие-то локальные недовольства, но в целом отношения со всеми девушками сложились достаточно хорошие. Это же касается и ссор между самими участницами. Все самое интересное зрители увидели. Возможно, они ругались друг с другом вне камер, но об этом знают только стены виллы в Дубае

Также Армен рассказал о том, что вопреки слухам, главный герой и его избранница могут общаться после съемок проекта, даже если до финального эпизода еще далеко.

«Главное – сохранить интригу финала, то есть – не выходить в свет как пара, не целоваться, не обниматься публично. Но просто общаться никто не запрещает, общение – это же отлично. В этом и есть суть проекта – соединить двух людей. А как иначе это сделать, если им ограничить общение? Можно общаться всем и со всеми», – пояснил Армен Оганян.

Кто стал победителем проекта в восьмом сезоне «Холостяка», и в чью пользу сделал выбор Тимур Юнусов, смотрите на ТНТ в субботу 29 мая в 20:00.

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