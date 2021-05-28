Самое дорогое кольцо: в финале «Холостяка» Тимати сделает предложение

Очередной сезон шоу «Холостяк» подходит к концу. Почти три месяца съемок и только две участницы в финале – кому же Тимати подарит самое дорогое в истории проекта кольцо? Екатерине Сафаровой или Алисе Грабовой? С каждой из девушек у Тимура уже сложилась своя романтическая история.

«С одной стороны – принцесса голубых кровей, с другой – Лара Крофт. Обе девушки интересные, красивые, но я не знаю, в какую сторону поверну», – сказал Тимур перед заключительными свиданиями.

Финал шоу пройдет на вертолетной площадке с видом на Дубай. Тимати будет ждать финалисток в белом смокинге и с кольцом. Его он заказал у известного ювелира Джейкоба Арабо. Украшение с бриллиантов 7,7 карата не оставит равнодушным ни одну девушку. А вот ответит ли ему «Да» та, которой рэпер преподнесет кольцо – зрители узнают 29 мая. Финал шоу «Холостяк» начнется в 20:00.

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