Бриллиант в 7,7 карата: Тимати показал кольцо, которое подарит победительнице «Холостяка»

Финал шоу «Холостяк» все ближе. Главный его герой — Тимати — уже успел познакомить потенциальных победительниц с братом Артемом, а ранее принял от них самые разные подарки. Теперь же наступает время, когда дарить будет он. И это будет кольцо с бриллиантом в 7,7 карата. Украшение рэпер сделал на заказ у ювелира Джейкоба Арабо. В своем Instagram артист показал кадры, на которых можно рассмотреть драгоценность.

«По телефону он спросил: «7,7 карата? Ты понимаешь, что такие серьезные вещи дарят, делая предложение?!» Он услышал мой ответ и сказал: «Ты сумасшедший. Наверное, в этом мы похожи в подходе. Я сделаю тебе лучшее кольцо», — написал Тимати.

Добавим, что в финале проекта будут участвовать три девушки: Екатерина Сафарова, Алиса Грабовая и Адель Вейгель.

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